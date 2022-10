Caja chica o nómina de compensación

Esto es en lo que han convertido el VAR los pensantes designadores, ya que en la primera fase del torneo (17 Jornadas) nada más usaron 51 personas para solventar la tan crítica herramienta, destacando en este rubro el señor Erick Yair Miranda con 20 designaciones, caso contrario con otras siete personas que sólo actuaron en una sola ocasión, por lo que surgen preguntas, ¿el presidente de la Comisión se dará cuenta de esta brillante ideota, o simple y sencillamente tiene valor y le vale por lo que se vuelve cómplice y culpable?, ahora entiendo por qué el VAR no está funcionando en México, siguen haciendo pruebas con el personal y no terminan por capacitarlos adecuadamente.

Siguiendo en ese contexto, es verdaderamente risible que en el afán de justificar la permanencia y su sueldo que le paga la FMF, usen en la última fecha a Edgar Morales, quien estuvo a 6 días de cumplir nueve meses sin arbitrar en dicha categoría, dándole el Toluca vs Querétaro.

Surgiendo otra pregunta, ¿le conviene a la Federación mantener con sueldo a este incapaz árbitro (2 partidos de central en el año) y seguir invirtiendo en alguien que no aporta nada al arbitraje?, lo pongo de ejemplo, pero hay varios casos igual o peores, una gran cantidad de dinero que invierte la FMF en sueldos que se van directo a la basura.

No veo necesario que la Comisión de Árbitros cite para el curso PRE-LIGUILLA a los 20 árbitros que ocupó en el torneo, si difícilmente tiene cinco confiables, como para qué citarlos, nuevamente un gasto innecesario para la FMF, si de los 20, más de la mitad no tendrán participación en la Liguilla.

No hay mucho de dónde escoger, de los FIFA resalta el torneo de Marco Antonio Ortiz que fue el mejor, César Ramos y Fernando Guerrero van al Mundial y estarán en la Liguilla. Se cuelan, no por buenos, sino porque no hay más; Luis Enrique Santander, Fernando Hernández y Adonai Escobedo, quedando fuera y sin posibilidades de arbitrar, Diego Montaño y Óscar Macías sobreviven con el gafete porque fueron un desastre en el torneo y en su carrera, hay que darlos de baja, tendrán que recurrir a dos árbitros que no levantan, pero no hay más, Óscar Mejía y Daniel Quintero, ambos en la última jornada tuvieron horrorosos trabajos como dice Benito, otro que podría colarse es Yair Miranda, por si alguien falla de los antes nombrados.

También me enteré del proyecto de la Comisión de Árbitros al planear que César Ramos arbitre la Final porque va al Mundial pase lo que pase. Hay que recordar que tiene dos años y medio sin tener acceso a la Gran Final por su bajo nivel, pero también salió la mariguanada de tener propuesto a Adonai Escobedo para la Final de IDA, pregunta nuevamente, ¿qué pensarán los demás árbitros de este brillante proyecto?, por eso hay mucho descontento en el gremio arbitral, son designados porque son allegados a determinados comisionados y no por ser los mejores.

De nada sirve que Benito salga para aclarar o justificar determinadas jugadas, mientras no haya mejoría, sigue siendo lo mismo, ya pasó su primer torneo al frente del arbitraje y no sé si está igual o peor que el anterior, las mismas fallas, el VAR no funciona, las designaciones están para los amigos, ahijados y grupos que apoyan al instructor chileno Osses, estamos muy cerca de ver un desastre arbitral.

Por último, quiero felicitar a la silbante Diana Pérez Borja, a quien tuve la oportunidad de ver arbitrar en el Clásico del Norte, brillante actuación, con buenos detalles arbitrales y con buen control del juego, hay que mejorar algunos aspectos de ubicación, lamentablemente no hay en la Comisión de Árbitros quién la apoye, están en total abandono y es de valorar que las chicas se están superando.

