Supuestamente en diciembre vendrán muchos cambios en el arbitraje. Se sabe que Benito Armando Archundia ya está buscando refuerzos para poder sacar así a todos los cuatreros que actualmente están ella.

Mauricio Morales, Julio Escobar, Quetzalli Alvarado (quien ya tuvo su primer round con Benito) y el más siniestro de todos, José Santana, que en las categorías de ascenso hizo su gran negocio, todos saldrán de la Comisión de Árbitros, pero la pregunta es, ¿con quién los va a sustituir?, tampoco Benito goza de gran amistad con exárbitros de jerarquía y tendrá que reforzarse con lo que encuentre.

Ya incorporó a dos de sus compadres, Pedro Rebollar y Antonio López Chávez, ambos con muy poco historial como árbitros: el primero despedazó la delegación de Guadalajara cuando fue delegado y el arbitraje en Honduras, el segundo ya se está encargando de la carrera de su hijo, Antonio López, quien se encuentra en Liga de Expansión, y que desde la llegada de su padrino, el del nuevo presidente, no le falta su designación y ya hasta lo mandaron a un curso de Concacaf para prepararlo y hacerlo árbitro FIFA lo más pronto posible. Este par son los primeros refuerzos de Benito, así es que hay que imaginarnos lo que se viene.

También me enteré de que Benito ya contactó a Marrufo, quien ya tuvo un pasado en la Comisión de Árbitros sin ningún éxito, al contrario, lo cepillaron por indisciplinado, así es que Benito tiene poco de donde escoger y hace falta que conforme una buena comisión, con gente que sepa de arbitraje, que tenga jerarquía y que en verdad quiera trabajar para todo el arbitraje nacional, no nada más para sus familiares y amigos, la tiene muy difícil, más cuando los árbitros no levantan y siguen con trabajos de escasa calidad.

LA JORNADA

Lamentable lo de César Ramos que es notable que está muy molesto con la Comisión de Árbitros porque no lo consideran para partidos importantes, está totalmente fuera de los Clásicos, por lo que cuando arbitra, hace y deshace con los partidos, dirige con sus propias reglas sin importarle lo que suceda en el juego, en el Atlas vs Puebla realizó uno de sus peores trabajos, anda muy rebelde.

Santander, ojalá y le dure mucho el chileno Osses quien lo apoya para que cada jornada tenga partido, le deben favores y se lo pagan con designaciones, después de lo que hizo en el América vs Cruz Azul, donde demostró lo comodino que se ha vuelto e irresponsable al esperar a que el VAR le resuelva todo y demostrar que físicamente no anda bien, ahora lo premian con el Chivas vs Monterrey, esto solo pasa en el arbitraje mexicano.

En el Pachuca vs León vimos a Israel López, en verdad ayúdenlo y prepárenlo bien, está lejos del nivel que se requiere para arbitrar en la Liga MX, técnicamente en la calle, estorba, le pega el balón y no tiene lectura de partido, la expulsión de Celestine perjudicó a León, ya que ni falta existe, se dejó llevar por la simulación del jugador de Pachuca y lo expulso injustamente, le hacen corte de manga y no pasa nada, lo mandan a la guerra sin fusil.

Fernando Guerrero hizo un buen trabajo en el Clásico del Norte, pero no puede permitir que Medina le grite y le proteste airadamente, no se ve bien y solo daña su imagen.

Segunda designación que recibe Víctor Cáceres en una misma jornada: dirigió el Toluca vs Puebla y ahora el Querétaro vs América, en verdad no hay más árbitros, lo premian después de que en Santos vs León no sancionó un penalti a favor de los Guerreros en un jalón donde casi le arrancan la playera al jugador local, por eso no mejoran, se equivocan y los premian.

Mis felicitaciones para Marco Antonio Ortiz y Diego Montaño que realizaron buenos trabajos, ojalá y sigan en ese nivel porque la caballada está flaca. Marco sigue dando el ejemplo de calidad, jerarquía y personalidad, buen camino que lleva el Gato para consolidarse como el mejor de México.

