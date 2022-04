Caprichosas, ocurrentes o comprometidas

Esa es la impresión que dan los que designan en la Comisión de Árbitros, ya que en esta última jornada volvieron a designar de un día para otro con el aval del presidente y del responsable del área técnica al Sr. Ismael R. López que estuvo en el América vs León de AVAR y después lo designaron para el Querétaro vs Cruz Azul de cuarto oficial; sin embargo, horas más tarde se dieron cuenta de su error y cambiaron la designación, por lo que López ya no estuvo presente en el duelo entre Gallos y La Máquina.

Siguiendo con los responsables de las designaciones, es incomprensible que ahora ya tenga más jerarquía un árbitro fracasado como es el hijo del instructor de la comisión de árbitros Edgar Alan Morales que el árbitro FIFA Oscar Macías, ya que al primero lo usan de VAR en Toluca vs Juárez, y a Macías de AVAR, que tristeza para los demás árbitros que no tienen un papá adentro de los administradores arbitrales, se darán cuenta de este atropello el Lic. Brizio Carter.

Siguiendo con esas ocurrencias y caprichos, no cabe duda de que no hay un razonamiento al usar a los árbitros asistentes ya que en las primeras tres jornadas de este torneo usaron a Pablo I. Hernández en tres ocasiones seguidas con el equipo Mazatlán, (Chivas vs Mazatylán/ Mazatlán vs América/ Mazatlán vs Toluca) misma situación se da con Míchel Caballero que lo usan en la jornada 4 y 5 con Juárez (Juárez vs Guadalajara / Monterrey vs Juárez) y últimamente se da la incongruencia al usar a Míchel A. Morales en la jornada No. 12 en el Tigres vs Tijuana y en la 13 Pachuca vs Tijuana, y aún hay más, siguiendo con ese asistente actúa en la Jornada 14 Pumas vs Monterrey y en el 15 Monterrey vs Atlas. No es sano esta situación, repetir con los equipos jornada tras jornada, que malos administradores deportivos son los encargados de las designaciones.

LA JORNADA

Predispuesto, así vimos a Óscar Mejía en el partido Pachuca vs León, donde se vio claramente que salió a cazar a Larcamon, lo amonestó al 20 y al 21 le llamó la atención con gritos y manotazos, al parecer Óscar andaba muy enojado, lo increíble que Almada técnico del Pachuca en repetidas ocasiones le gritó y en una le dijo “estás loco” pero como era local ahí no dijo nada.

Diego Montaño el destructor, que decepción ver un arbitraje de tan bajo nivel, esta es la forma más simple de destrozar un partido, inventa, pésima calificación de faltas, falta de autoridad y personalidad, como porta el gafete de FIFA con estas cualidades, creo que la comisión de árbitros debe darse cuenta de que no pueden arriesgar un partido designándolo nuevamente.

Adonaí Escobedo, otro que esta en la cuerda floja, 14 segundos y no se atrevió a expulsar a Domínguez de Xolos, no sanciona un penal a favor de Chivas cuando sujetan Angulo de la playera, ni Adonaí ni los Certificados del VAR lo vieron, corren con suerte porque ganó Chivas, de lo contrario ya me imagino tremendo escándalo.

Toluca vs Juárez, otro que corrió con suerte fue Víctor Cáceres, después de permitir que chivas jugara con 12 jugadores lo premiaron con un gran numero de designaciones, la neta no sirve, por mas que lo quieran hacer arbitro no podrán, con nula credibilidad, transpira inseguridad y junto con los certificados del VAR le anulan un gol legitimo a Juárez y no expulsa a Baeza en el min. 58, por favor ya no pierdan tiempo.

El protegido César Ramos se inventó tremendo penal a favor de Monterrey, afortunadamente lo fallaron, sigue sin levantar, pero ahora es el protegido de Brizio y está blindado, lo veremos en lo que resta del torneo y seguramente lo llevaran a la final porque tiene dos años sin arbitrarla.

Por último, donde también fallaron los certificados del VAR fue en el Necaxa vs Tigres, vaya que hicieron enojar a Miguel Herrera, hasta los exhibió en la rueda de prensa presentándola jugada donde existe fuera de juego, Jesús López el árbitro con serios problemas, Necaxa cometió 23 falstas que no logró controlar, Aquino fue severamente castigado y nadie fue amonestado, la capacidad de los instructores está para crear árbitros saca partidos y pita faltas, si no apoyan a este joven ese será su destino.

A dos jornadas de finalizar el torneo regular el arbitraje no levanta, pasa por la peor etapa de los últimos 10 años, no creo que tengan el número suficiente para la Liguilla, será muy difícil encontrar 8 árbitros confiables para la fase final.

