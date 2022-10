¿Cómo entender?

No sé si lo hagan porque le deben favores a Luis Enrique Santander, pero no hay forma de entender cómo después de las fuertes críticas que recibió en el Puebla vs Chivas, lo designen en Cuartos de Final, hablar de sus trabajos sería muy repetitivo porque NORMALMENTE llegan a lo mediocre, sin calidad, personalidad y autoridad.

La Liguilla es cosa seria y no designan a los mejores, los responsables de las designaciones se vieron muy irresponsables; me acabo de enterar de que el instructor Osses, jefe del área técnica, dijo que Santander es el primero en merecer Semifinales, por eso el arbitraje pasa por un mal momento, lo bueno que ya en diciembre próximo termina su contrato y ojalá Benito Armando Archundia impida que continúe destrozando el arbitraje mexicano.

MONTERREY VS CRUZ AZUL

Bien, Adonai Escobedo que ya tiene un pie en Semifinales, la jugada más importante es el choque entre Esteban Andrada y Michael Estrada, en donde no existe falta y condujo bien. Ojalá en Semifinales haga otro buen trabajo porque suele ser muy irregular, uno bueno y dos malos, por eso desde hace cuatro años que recibió el gafete de FIFA sólo tiene un partido en Liguilla y en siete años en la Liga MX sólo dos.

AMÉRICA VS PUEBLA

Ante un torneo aceptable, premiaron a Daniel Quintero con un partido decidido, hay que mejorar varios detalles en sus trabajos, corre mucho, pero no sabe ubicarse y no tienen lectura de partido, ojalá y alguien le explique qué es (lectura del partido), es muy trotón, la calificación de faltas no es la adecuada por su mala ubicación, el penalti a favor de América lo inventó, no existe falta.

PACHUCA VS TIGRES

El 'Cantante' se desafinó. Fernando Guerrero empezó muy bien aplicando la ventaja en el primer gol de los Tuzos, pero luego hizo un trabajo muy comodino, entre el 'Cantante' y el VAR confundieron a todo mundo, no se quiso comprometer en la mano de Corral y no sirvió de nada la solicitud de revisión del VAR, no lo sancionó, espantoso también en la revisión de Guido Pizarro, ojalá y nos comenten por qué lo amonestó, si para el VAR es roja y para el 'Cantante' no, ¿por qué mostró la amarilla?

En la consulta de la jugada de Pizarro, Miguel Herrera empujó a Víctor Cáceres, cuarto árbitro, y le protestó al 'Cantante' cuando estaba revisando la jugada, pero qué creen, no pasó nada, han perdido la dignidad y la autoridad, solo van por su lana, pero como no los sancionan no les interesa mejorar y hacer buenos trabajos y como sabe que no hay árbitros y lo necesitan hace lo que quiere.

Teniendo cualidades para ser el mejor, su estilo y poca responsabilidad en los partidos no lo colocarán como uno de los mejores de México, ahora el 'Gato' Marco Antonio Ortiz Nava que se encontraba muy lejos del 'Cantante' y de Cesarín, ya los rebasó. De lo rescatable, la anulación del gol de Pachuca cuando impiden despejar libremente a Nahuel, reglamentaria la decisión.

No puedo dejar de mencionar lo de Fernando Hernández, lo que hizo en el Tigres vs Pachuca en el Volcán es indignante, no puede sancionar un penalti por protestas de los jugadores, entre Gignac y Pizarro lo hicieron pedazos, el segundo se le tiró dos veces dentro del área, hasta que marcó un penal inexistente y en la ejecución ingresaron jugadores de ambos equipos, teniendo la obligación reglamentaria de repetirlo y de premio lo mandan de cuarto árbitro en los partidos de Vuelta.

Las Semifinales deben de ser para Adonai Escobedo y el 'Gato' Ortiz que lo hicieron muy bien, entrará Cesarín Ramos después de su pésima intervención del VAR en el partido de Santos vs Toluca en la expulsión de Marcelo Correa y no les queda de otra que meter al 'Cantante', a menos que hagan sus cochinadas y metan a Santander.

