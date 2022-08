El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera edición de la Copa RÉCORD 2022, donde tuve la fortuna de coordinar el arbitraje con mi Colegio de ÁRBITROS Ramos Rizo, un éxito total, más de 230 partidos en las categorías juveniles e infantiles. Agradezco al comité organizar EL APOYO AL ARBITRAJE Y LA EXTRAORDINARIA coordinación, administración y no dudo que llegará a ser el mejor torneo amateur de la historia, gracias por su confianza y nos vemos en septiembre para la Fase Final. ¡FELICIDADES A TODOS!

EN CAÍDA LIBRE

Esta última jornada nos deja claro la caída que en el torneo ha tenido el arbitraje, la división de la Comisión de Árbitros, las puñaladas entre ellos mismos, la lucha de poder, la división de grupos y el proteccionismo a determinados árbitros da como resultado que el arbitraje cada día esté peor, agregando que las actuaciones de los silbantes no mejoran y arbitran cada uno con sus propias reglas, incluso hay rebeldía en algunos de ellos, sólo Fernando Guerrero y Marco Antonio Ortiz se salvan, los demás están en la calle, incluyendo al mundialista César Ramos, no hay orden, el proyecto de Benito Archundia no se ve reflejado, ojalá de verdad por bien del futbol mexicano mejoren porque ya estamos en la recta final del campeonato.

Diego Montaño es para suspenderlo todo el torneo o darlo de baja del arbitraje, lo que hizo en la expulsión de Dani Alves es totalmente antirreglamentario y rompe el protocolo del VAR, cómo cambiar la expulsión por amonestación sin consultar el VIDEO, es obligación del árbitro hacerlo, el VAR no tiene la facultad para cambiar la decisión, sólo puede sugerir la consulta, pero como aquí cada quien arbitra con sus propias reglas y hay rebeldía, pues hacen y deshacen, no salgan que el VAR no dio la instrucción de revisión porque en el video se ve que es claro que Montaño habla con ellos (VAR) y luego cambia la decisión, por último nos gustaría saber, ¿por qué amonestó a Dani Alves?, ya que ni falta existe.

Otro al que deberían de darle las gracias es a Óscar Macías, que al igual que Montaño, expulsó a Jonathan Herrera injustamente y aquí sí revisa la acción y cambia la decisión, pero también, ¿por qué amonesta si no existe falta?, es un choque por la acción de juego, en el penalti a favor de Atlas donde Cota taclea a Quiñones; Óscar estaba frente a la jugada y no se compromete y otra vez al VAR.

La mamarrachada que hizo Daniel Quintero de llevarse la mano a la bolsa trasera simulando que va a expulsar a Rotondi, luego cambiarla por amonestación y luego morirse de risa, qué libertinaje, cada quien hace su caricatura de los partidos, ¿a dónde llevan al arbitraje?, más respeto.

Fernando Hernández (Tigres vs Necaxa), cuando lo sancionen, denle un curso intensivo de conducción, control mental, control del partido, lectura de partido, de nada sirve que lo sancionen si no le enseñan las cosas básicas del arbitre, NO SABE ARBITRAR es la verdad, la forma en que lo acosan los jugadores, le protestan es inaceptable, quiere que sus compañeros le resuelvan el partido y no puede arbitrar así, este muchacho anda muy mal.

Dos más, Guillermo Pacheco y Yair Miranda, el primero mostró 11 tarjetas en el partido, totalmente innecesarias y al igual que Montaño y Macías expulsa erróneamente a Luis Chávez, del Pachuca, revisa la jugada y la cambia, ¿pero por qué amonesta si no hay falta?, como que ya lo están haciendo costumbre, agregó 10 minutos al segundo tiempo por pérdida de tiempo por parte del árbitro. Pobre de su asistente Enedina Caudillo, Volpi le puso una gritoniza y al señor Pacheco le valió Mother que le gritaran a su compañera, que poco compañerismo, ¿qué le vieron a este muchacho para que arbitre Liga MX?

Yair Miranda está en terapia intensiva, ya que no aporta nada al arbitraje, ni como árbitro, ni como VAR, urge una depuración en la lista de árbitros.

Viene el cierre del campeonato, lo malo es que el arbitraje se está estancando, se complica más la situación y esperamos que el cierre y la Liguilla sea mejor.

