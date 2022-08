Diego Montaño, con pobreza de recursos arbitrales

Tristemente y después de varios años en el arbitraje, Diego Montaño aún no aprende a arbitrar, que pobreza de recursos arbitrales, conducción, control y personalidad.

En el minuto 15 hay un claro penal a favor de Monterrey que no sanciona por una mano sancionable. Medina de Rayados, en varias ocasiones se interpuso para impedir la reanudación del partido y no fue amonestado, sin autoridad ya que cuando quiere hablar con los jugadores ni lo pelan incluso. Cuando quiso sujetar del brazo a Dinenno, este se molestó y evitó que lo sujetara, que lástima que al inicio pintaba para ser protagonista pero se estancó y no se superó.

