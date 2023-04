Diego Montaño confirmó su escasa calidad

La semana pasada, Diego Montaño realizó un trabajo de muy bajo nivel en León y lo repiten, ahora no se quedó atrás, nuevamente nos confirma su escasa calidad y su dependencia del VAR por su poca capacidad como árbitro.

Dos penaltis inexistentes, el primero, a favor de Toluca, una mano no sancionable, el segundo, a favor de Pumas, es una carga de hombro con hombro que no sabe calificar y el VAR no lo ayudó.

Tenía que expulsar a Ruiz de Toluca en el minuto 15 por una patada con los tachones sobre Freiré, ni Montaño ni el VAR la vieron de frente a la jugada, tampoco expulsó a Meneses.

Pobre futbol y arbitraje mexicano, pero es lo que hay y lo que se merecen mientras no haya una estructura sólida en el arbitraje y se haga una buena depuración.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INVENTADO