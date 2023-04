Muy cerca del final de la Fase Regular del Clausura 2023, los arbitrajes van empeorando, las dos últimas jornadas han sido las peores arbitradas con las peores designaciones.

La jornada pasada fue Fernando Guerrero y en la Jornada 14 César Ramos y Ortiz. Si los líderes del arbitraje están sancionados por su bajo rendimiento, es el reflejo del nivel del arbitraje que ha bajado notoriamente, ya que tienen que recurrir a novatos que están lejos de tener el nivel para dirigir en la Liga MX o a elementos como Diego Montaño y Óscar Macías para sacar la jornada; ¡vaya aprieto en el que está la gente de la Comisión de Árbitros!, no les sale nada.

No entendí cómo a escasas jornadas de terminar el torneo en su Fase Regular, el chileno Osses da la instrucción de NO expulsar cuando exista algún pisotón, aunque el balón no esté de por medio: que por el "ENTENDIMIENTO DEL JUEGO" ¡hágame usted el canijo favor!

De seguro el chileno habló con algún directivo y le ordenaron que no expulsaran jugadores porque se acerca la Liguilla, otra vez INVENTANDO. No les dio resultado lo de amonestar en saques de meta y de banda, ahora nuevamente confunden a los árbitros y en la primera jornada que lo aplicaron se volvió un caos, todo está confuso. Ahora entiendo por qué lo corrieron de la Federación Chilena, mal instructor.

LA JORNADA

Diego Montaño ¡uff! Ya no le den partidos por favor, es necio en demostrarnos que no nació para el arbitraje, agresiones donde no expulsó, un penalti a favor de Cruz Azul que no sancionó, la calificación de faltas pésima y sin idea al momento de amonestar, qué baja calidad de arbitraje, seguro perderá el gafete FIFA el próximo año porque a la Comisión de Aribtraje le urge dárselo a Guillermo Pacheco.

Víctor Cáceres, no sé quién sea su padrino en la Comisión de Árbitros, pero qué forma de exponer un partido. Corrió con suerte porque ganó el América, de lo contrario, vaya escándalo que hubiera provocado el penalti que no sancionó por la falta sobre Henry Martín, o el penalti inexistente a favor de Monterrey, el cual tenía que repetir porque un jugador de América ingresó al área antes de la ejecución. Con tan sólo 24 partidos en la Liga MX le dieron el gafete de FIFA y ahí están los resultados: muy irregular y con serios problemas de conducción, creo que no sabe lo que significa.

Luis Enrique Santander el pita faltas, qué incongruencia en su arbitraje en el Club Tijuana vs Querétaro, 42 faltas y amonestó a tres visitantes, nada más en un partido que fue ríspido, mejor expulsó a Miguel Herrera que a los que daban patadas.

Su capacidad sirve para sacar partidos nada más, no sabe arbitrar, es lo que hay, le pagan con designaciones porque al chileno Osses le debe favores.

Ismael López en el Puebla vs Toluca, este joven un día va a ocasionar un problema que hasta la carrera le va a costar: 21 faltas, 10 tarjetas y dos al VAR, César Ramos lo tuvo que rescatar desde el VAR porque estaba perdido, amonestó a Carlos González, del Toluca por poner el muslo para que le dieran un rodillazo, el penalti mal, la expulsión mal, urge lo ayuden con trabajo personalizado y que arbitre mucho en EXPANSIÓN, le falta mucha experiencia.

Óscar Mejía en el Pumas vs San Luis, minuto 38, expulsión de César Huerta y la dejó en amarilla, lógico era local, mejor dejé de verlo, no aporta nada y no aprende, un árbitro que sólo está por lo económico y sin aspiración.

Adonai Escobedo en el FC Juárez vs Atlas, con una flojera increíble, en la expulsión de Jesús Dueñas ni la falta sancionó por estar lejos de la jugada, luego amonestó y luego el VAR lo llamó para expulsar, cuánta inseguridad, en la expulsión de Gabriel Fernández un poco exagerada ante un error de los árbitros, ya que era saque de esquina a favor de Juárez y dieron saque de meta, el asistente perdido, la de Brian Lozano por doble amarilla correcta, en repetidas ocasiones empujó a Fernández, parece que no sirvió lo del 'Curro'.

El torneo está finalizando muy mal, la sanción al 'Curro' ridícula, le salió barato, los arbitrajes cada día empeorando, no hay un líder en la dirección ni en los árbitros, en la Comisión de Arbitraje solo ven por su beneficio económico y no por el bien del arbitraje, Archundia está por la parte $$$$, de manos atadas, no lo dejan decidir nada, puñaladas entre los comisionados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023 TRAS LA JORNADA 14