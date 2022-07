Diferentes términos

Con la Comisión de Árbitros anterior, al analizar las jugadas polémicas de cada jornada, se mencionaba que era “decisión arbitral correcta o incorrecta”, pero con la actual, esas decisiones pasaron a ser “errores a horrores”; por lo tanto, dónde quedaron los términos reglamentarios y el respeto para los silbantes por parte de Benito Archundia, su presidente.

Independientemente que exhibió en su informe mensual la baja calidad de la gente del VAR y de los árbitros que actuaron en el Atlas vs Cruz Azul y Toluca vs América, al comentar que fueron erróneas la expulsión de Rotondi y el gol anulado a Fidalgo.

En la misma rueda de prensa mencionó que los árbitros que se equivocaran o tuvieran los horrores arbitrales iban a ser sancionados; sin embargo, repitió a Ángel Monroy, que fungió de VAR en el América vs Toluca, designándolo en el Chivas vs León, donde tuvo la misma intervención horrorosa al anular un gol legítimo a Alexis Vega. Incluso, repitió a Óscar Macías con doble designación, de cuarto árbitro en este partido y el fin de semana de VAR en el Toluca vs Santos y fue quien se equivocó en la expulsión de Rotondi. Entonces en qué quedamos: ¿Va sancionar o no?, o ¿cuáles serán los parámetros para calificar?, o ¿de acuerdo al sapo es la pedrada?

Para cerrar con la rueda de prensa, me gustaría saber por qué no incluyeron el trabajo de Eduardo Galván, quien estuvo en el Juárez vs Querétaro, y señaló dos penaltis inexistentes, además de que no sancionó uno por falta sobre Sepúlveda.

O sea, nada más analiza donde están los equipos de jerarquía o peso en el futbol mexicano.

También escuchamos las declaraciones de los designados a Qatar, César Ramos y Fernando Guerrero. El primero menciona que lleva tres años preparándose para el Mundial.

Por lo que surge la pregunta: ¿Es tan buena su preparación? Lleva esos mismos años sin arbitrar una final en el futbol mexicano, quién lo asesora, quién lo instruye y quién lo preparó, porque ha sido el peor nivel que ha presentado desde el Mundial pasado.

JORNADA 4

Reaparecen dos árbitros FIFA, Luis Enrique Santander y Jorge Pérez, este último pese a equivocarse en el Chivas vs León lo repiten de VAR en Mazatlán vs San Luis.

Siguiendo en ese tenor, designa a Diego Montaño en el Toluca vs Santos, de quien se habló muchísimo por su mencionada liposucción. Esperemos que mejore su accionar en cuanto a la conducción de un partido.

La designación de Bryan González en el Pachuca vs Pumas, quien tiene cuatro meses sin arbitrar; su última designación fue en la Jornada 13, del 8 de abril en el Puebla vs Pumas.

Reaparece nuevamente con los universitarios, haciéndonos ver que no hay memoria, pero más si tomamos en consideración que al Pachuca le ponen árbitros novatos y con un lapso significativo sin arbitrar en Liga MX. El lunes le designaron a Jorge Camacho que tenía cuatro meses sin arbitrar y en esta jornada le repiten la dosis, dando la impresión de que usan a los Tuzos como conejillo de indias.

Fernando Hernández recibió gran apoyo de la Comisión. A pesar de su bajo nivel, ahora lo designan al Xolos vs América. Es de los consentidos y le dan este importante partido.

Lo que no me explico es cómo no repiten a Daniel Quintero, que fue de lo poco rescatable la Jornada pasada al hacer un buen trabajo en el Pumas vs Necaxa. Joven que sirve y que seguro se consolidará pronto, pero ante el nulo apoyo de la Comisión sólo retardan el proceso. Tienen en este árbitro buen material y lo desaprovechan.

