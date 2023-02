Édgar Morales no puede estar más en el arbitraje

No hay forma de escribir de Édgar Morales, junto con su padre que afortunadamente ya lo corrieron, acabaron con la carrera de muchos jóvenes para que Édgar fuera beneficiado con designaciones y tuviera el camino libre, desafortunadamente salió muy malo y su papá no lo pudo promover más.

Nada rescatable, es un árbitro saca partidos, no tiene la menor idea de conducción y control del juego, no sé de quién sea padrino que lo sigue designando pero este tipo de ratas no pueden estar más en el arbitraje, no aporta nada y cuando arbitra demuestra su escasez en calidad, por favor si quieren hacer una buena depuración hay que correr a este tipo de gente.

