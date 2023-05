En todas las categorías están finalizando los torneos, algunos con serios problemas. En Expansión, desde Cuartos tuvieron arbitrajes de muy baja calidad y en Femenil, dos de sus estelares no iniciaron de la mejor forma, con serios problemas en la conducción y definición de los partidos.

Empezaremos con Liga MX donde sorprendieron mandando a César Ramos y Fernando Guerrero a los de Ida. César inició muy bien, con buenos detalles arbitrales y buena fluidez, pero cuando llego el momento de expulsar fue el César de todo el torneo, con muchos altibajos y no comprometiéndose, la acción de Beltrán era de expulsión en el minuto 61 y la dejo en amonestación, si amonestó es que la vio, pero la calificó muy mal no se quiso comprometer, esta acción baja considerablemente su calificación y peligra su designación a la gran Final.

LOS DE IDA

Fernando Guerrero no se complicó y dirigió correctamente el partido, resaltar la buena conducción y la forma en que defendió a su asistente cuando Berterame le fue a protestar, lo malo para el Cantante es que Benito Archundia y Enrique Osses están muy molestos con él y seguramente lo sacarán o lo mandarán a la de Ida. Los árbitros tienen que cerrar la boca porque de lo contario la agarran en forma personal y este es el caso del Cantante; opinó, no gusto y hay una persecución contra su persona. Cómo es posible que a estas alturas un árbitro no dependa de sus actuaciones, hay que esperar si los comisionados están contentos o enojados, o bien si designan a sus consentidos o con los que tienen compromisos personales, hágame usted el canijo favor, por lo que tienen que pasar los árbitros.

LOS DE VUELTA

Santander, otro que no se metió en problemas, el partido no exige y solo fueron 15 minutos al final, que se puso un poco complicado, en general bien, pero tiene un gran problema, el historial en este partido no es muy favorable, hay que recordar que no sancionó un claro penalti a favor de Tigres por lo que fue severamente criticado y tardó mucho tiempo para volverle arbitrar a los del norte y en esa ocasión Chivas quedo campeón. En mi opinión será una decisión, no de la Comisión de Árbitros, pero sí de la presión que ejerza Tigres para que no lo pongan.

Víctor Cáceres, el consentido de la Comisión de Árbitros, solo vimos lo que fue en el torneo, un árbitro dependiente de lo que le digan y espera a que el VAR intervenga para no comprometerse en cancha, la acción de Fidalgo no es la primera vez que lo hace hay varias similares durante el torneo, amonesta estando de frente a la jugada y espera a que el VAR lo llame para corregir. En el gol anulado a Chivas su posición es correcta y está dentro del área penal, no la vio o no la quiso ver, así difícilmente va a crecer. Un árbitro ORDINARIO que, de no cambiar, difícilmente figurará en el arbitraje.

EXPANSIÓN

Hay serios problemas en esta categoría, hay que ver lo que paso en Celaya vs Morelia y en el partido de Ida de la gran Final, donde el árbitro Maximiliano Quintero estaba extraviado con serios problemas en la calificación de faltas, sobre todo en el área de penal donde sanciona cosas inexplicables, y pensar que estos son los árbitros del futuro.

FEMENIL

Tuve la oportunidad de ver los partidos entre Pachuca vs Chivas. El de Ida le toco a Katia García, que cambio su estilo de arbitraje y le fue muy mal, salió muy complaciente y tuvo varios errores afectando directamente a Chivas, un penalti inexistente a favor de Pachuca, la expulsión de Marta Cox que no otorgó y quien le gritó, manoteó y no hizo nada, el de Vuelta fue para Diana Pérez Borja que no se quedó atrás y no sanciono un penalti a favor de Chivas.

En general en todas las categorías hay serios problemas, pero es la falta de trabajo, instrucción y capacitación, hay material para trabajar, pero hay que corregir y cambiar el sistema de capacitación, de lo contrario el arbitraje no cambiara y seguirán hundiéndolo y será muy difícil rescatarlo.

