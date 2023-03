evidenciados

No cabe duda que el área técnica con los designadores de la Comisión de Árbitros dan muestra de la nula capacitación de sus silbantes castigando a varios de éstos: Diego Montaño y Pérez Durán (VAR) ambos con gafete de FIFA, por aquel juego, Chivas vs Tijuana, donde cometieron errores que repercutieron en el marcador; además, Montaño vuelve a equivocarse siendo

VAR en el América vs Pachuca con el gol anulado a Diego Valdés.

Se agregan Adonai Escobedo y el asistente José Martínez por sus intervenciones en dicho partido, pero alguien los defendió que ese fuera de juego había sido bien sancionado. Montaño ya acumuló cuatro partidos sin arbitrar y va directo a perder el gafete de FIFA para entregárselo a Pacheco, de los consentidos.

LA JORNADA

Tengo que iniciar con Luis Enrique Santander, el claro ejemplo de incapacidad, increíble que sólo amonestara a Nicolás Benedetti en la acción artera sobre Marcel Ruiz, cualquier árbitro de la Deportiva Puerta 5 lo hace mejor, está de frente a la jugada, pero su nula interpretación y aplicación de las reglas y el desconocimiento del juego brusco grave le impiden tomar la correcta decisión, con una Comisión de Árbitros seria y capaz, aplicaría una sanción ejemplar, pero como el chileno Osses le debe muchos favores al 'Tribilín', dudo mucho que eso llegue a pasar. Regañado, así terminó Víctor

Cáceres en el Tigres vs América, mucho partido para Víctor, entre Gignac y Nahuel le gritaron de todo, lo espantaron, Fidalgo le hizo corte de manga y no pasó nada, mientras no se armen de valor estos árbitros serán del montón, lo rescatable es que no influye en el marcador del partido.

Daniel Quintero en el Cruz Azul vs Pumas, corrió con suerte, ya que ganó Cruz Azul porque no sancionó dos penaltis a favor de los locales, arbitra como en los años 80, no está actualizado al arbitraje, serios problemas de técnica arbitral, amonestó a Nacho Rivero por una falta y luego se le tiró en el área de penalti con un clavado espectacular, pero como es local no se atrevió a expulsarlo. A este par de novatos los quieren hacer a como dé lugar árbitros confiables, si no hay trabajo en la instrucción y cada semana les mienten que todo salió bien, nunca lo serán. Cesarín Ramos, pensé que después del Mundial iba mejorar un poco su estilo de arbitrar, pero sigue igual de soberbio, menospreciando la Liga MX, ahora hasta se burla de los jugadores y cuerpo técnico, como el arbitrar con 9 tarjetas, parece principiante.

En el caso de Óscar Mejía en el Puebla vs Chivas y Yair Miranda en el FC Juárez vs Necaxa, preguntarles como para qué sirven o qué beneficios le aportan al arbitraje, da flojera verlos arbitrar, tal parece que sólo les dan partido para que puedan mantener su sueldo en la FMF como árbitros de la Liga MX, probaditas para tenerlos contentos y no se quejen.

Por último, qué buen arbitraje de Fernando Guerrero, ojalá y siempre arbitre así, serio, comprometido, respetado y no se acomode las jugadas y las tarjetas, el camino para llegar al Mundial es así, ojalá mantenga el nivel.

¡QUIÉNES PARA LOS CLÁSICOS?

La Comisión debe seleccionar a los mejores para los clásicos de la próxima jornada: para el Clásico Nacional caben César Ramos, Fernando Guerrero, Fernando Hernández y el 'Gato' Ortiz. Según sé, César encabeza la designación, a pesar que Guerrero anda mejor.

Para el Clásico del Norte, sólo queda el 'Gato' Ortiz, por designaciones de los demás gallones, es muy cercano volverlos a designar, según la Comisión de Árbitros deben pasar tres jornadas para que suceda y Ramos dirigió en la 9 a Monterrey, Santander en la 10 y Guerrero en la 11 y quedan descartados, como Fer Hernández en la 10 a Tigres.

