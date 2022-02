Fernando Guerrero, sin problemas en el Pumas vs América

A muchos no nos gusta el estilo de Fernando Guerrero, ése de andar abrazando a todo mundo y andar en sociales, acomodarse las jugadas o inventar algunas faltas para su beneficio y no comprometerse, ese es su estilo y los jugadores no le protestan. El Pumas contra América no presentó problemas, pero sí hubo temas par analizar

Es increíble que la gente del VAR lo llame en el min. 15 para confirmar un fuera de juego, pero Arturo Brizio dice que es el mejor del mundo, quién es Ángel Monroy para estar de VAR, ¿dónde fue árbitro?, yo creo en la deportiva puerta 5, la primera tarjeta a Diogo fue inexplicable y la segunda muy rigorista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS VS AMÉRICA: REPARTIERON PUNTOS EN RÍSPIDO CLÁSICO CAPITALINO