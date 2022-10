Fernando Hernández es muy limitado, no sabe arbitrar

Afortunadamente no influye en el marcador del partido pero qué pobreza de arbitraje. Arbitra Liguilla porque no hay más pero es muy limitado, no sabe arbitrar y no le enseñaron. Solo es un saca partidos.

El penal que inventó es algo horroroso, no debió sancionar nada y ante la presión de los jugadores de Tigres lo sancionó varios segundos después, lo malo que nunca hay mano, le pegó el balón dos veces mostrando una técnica arbitral deficiente. Muestra mucha inseguridad y la transmite a los jugadores por eso le protestan en forma exagerada.

Al final cierra con broche de oro inventando, otro penal.

