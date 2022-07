guerra-interna

Es una pena enterarnos de las disputas por el poder que hay dentro del arbitraje, unos comisionados quejándose de la llegada de Benito Archundia a la Comisión y otros de las disposiciones que el mismo presidente dio en la charla con los árbitros.

Hay puñaladas por manejar el arbitraje, pero repito, mientras Benito no tome la decisión de correr a las víboras que heredó, no va a cambiar esto y le van a hacer la vida imposible como presidente.

El resultado son los malos arbitrajes y la pésima participación del VAR, influyeron en el rumbo y el marcador del juego, pero cuando las instrucciones llegan de dos fuentes y unos le hacen caso a Enrique Osses, que es la mayoría, y muy pocos a Benito, el desastre arbitral está garantizado.

Quiero empezar con los trabajos de dos líderes que mostraron tarjetas como si fueran de Navidad: Guerrero, en el San Luis ante Monterrey, se despachó con 11, y el 'Gato' Ortiz, en Santos contra Chivas, con 13; en total, 23 en dos partidos.

Si quieren ser la imagen del arbitraje no pueden hacerlo así, tal parece que salen a intimidar amonestando a todo mundo cuando debe de estar por encima un buen trabajo que ambos lo pueden hacer, pero no quieren; cambiaron el marcador del juego.

Quién fue el irresponsable de incluir a Eduardo Galván en el Juárez frete a Querétaro, no tengo nada personal contra este árbitro, pero no hay forma de garantizar que hará un buen trabajo, los dos penaltis sancionados a favor de Juárez inventados y el que era a favor de Querétaro por una falta sobre Sepúlveda no lo sancionó.

Cuando un árbitro desea hacer algo importante debe de mostrar carácter y personalidad, de lo contrario será uno más del montón, como es el caso de Víctor Cáceres, que estuvo en Tigres-Xolos y quien no se atrevió a expulsar a Pizarro en el 7', lógico era local y estadio lleno, se asustó; posteriormente, Govea también tenía que ser expulsado por darle muy fuerte a Fulgencio y tampoco, así no hay avance de regreso a la banca.

En el caso de Óscar Macías en el Atlas-Cruz azul, un árbitro saca partidos, pues es increíble que Atlas cometió 17 faltas y sólo fue amonestado un jugador y Cruz Azul que cometió siete le amonestaron a cuatro y un expulsado.

Muy desproporcionado, la expulsión de Rotondi la hizo el VAR porque Macías que estaba de frente a la jugada, había decidido sólo sancionar la falta sin tarjeta, pero bendito VAR y sus malas intervenciones.

En el Pumas-Necaxa, dirigido por Daniel Quintero, no influyó en el marcador, pero tendrá que trabajar mucho en la calificación de faltas, porque ya se le está haciendo costumbre expulsar y que el VAR lo corrija.

Para el Pachuca-Mazatlán designaron al novato Jorge Camacho, que dirigió la jornada pasada, el Correcaminos-Oaxaca donde se cocieron a patadas, los que designan no vieron el partido de Expansión o las visorias que hacen por TV no están funcionando, no se puede premiar la mediocridad, son jóvenes que si los pulen pueden ser mejores, pero cuando les dan una y otra designación sin revisar sus antecedentes en expansión los llevan camino al fracaso.

Otro premiado es el hijo de Mauricio Morales, comisionado en el arbitraje que sigue cosechando partidos para su hijo Edgar Morales, si es tan bueno y por eso le dan tanta designación porque no arbitra en Liga MX porque se me hace una exageración que en tres jornadas lleve seis designaciones, ni que fuera pele del arbitraje.

Bueno hasta Sub 20 le dan para no perder el ingreso y ahora en Expansión, pues no que todo iba a ser más justo, como se ve que sigue el nepotismo en el arbitraje, por eso hay tanto descontento con los árbitros y fuga de información de lo que sucede dentro del arbitraje.

