Guerrero decepcionó

Se descompuso. Guerrero no logró cerrar con buen arbitraje en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2022 entre Pachuca y Tigres, pero no hay más, lo van a designar en Semifinales.

La mano de Cabral es penalti, ocupa un espacio más allá de su cuerpo y hay que sancionarlo. Las buenas, no expulsar a Pizarro y anular el gol de Ibáñez cuando no dejan despejar a Nahuel; se acomoda algunas decisiones para no expulsar y amonestar, el VAR, un verdadero desastre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADONAI LA LIBRÓ EN EL MONTERREY VS CRUZ AZUL