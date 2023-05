HUNDEN EL BARCO

Después de ver los arbitrajes de César Ramos, Marco A. Ortiz y algunos de Expansión, queda confirmada la impresionante capacidad de Benito Archundia y el chileno Osses para hacer pedazos el arbitraje mexicano. No hay mejoría, se les ha olvidado capacitar e instruir para mejorar el nivel del arbitraje; son capacitadores de mediocridad y los enseñan a depender del VAR, por eso se han vuelto irresponsables y comodinos. Si dos de los “lideres del arbitraje” arbitraron con esta calidad, imaginemos lo que se viene.

La Liga de Expansión se convirtió en tierra sin ley, están los regulares, malos y súper malos; los jóvenes están escasos de recursos arbitrales, en Femenil pusieron a Lixy Enríquez y parece que la instrucción es acabar con el arbitraje, no tiene la menor idea de lo que hay que hacer, y la femenil que era de lo mejorcito ya la pusieron a la altura de Liga MX, o sea en la calle. Aclaro, hay algunas que se salvan porque se preparan en forma independiente, porque recibir una charla DE ALTO NIVEL es totalmente imposible.

EL COMPADRE INCÓMODO

En meses anteriores salió un comunicado de la FMF informando que corrían de la Comisión de Árbitros al compadre de Benito Archundia: el multimencionado Antonio López Chávez. Hay que recordar que este y un tal Roa hacían el trabajo sucio de la Comisión y los cacharon, por lo cual tomaron la decisión de correrlos. Lo extraño es que hace unos días vi algunas publicaciones en redes sociales que este FAMOSO COMPADRE sigue dando cursos autorizados por Benito y hace que lo acompañen árbitros FIFA. ¿Acaso Benito se atrevió a pasarse por el arco del triunfo la indicación de su jefe Riestra? Además, preguntar porqué este señor sigue en el chat de los árbitros de tercera división, enterándose de todo lo que sucede en dicha categoría ¡Qué cosa tan espantosa!

EL REPECHAJE

Qué gusto me dio ver el arbitraje de Adonai Escobedo. Por primera vez veo un árbitro que sonríe y disfruta de los partidos, en cuanto sancionó el penal de Lajud se llevó a la bolsa el partido, hubo buen control disciplinario, mostró adecuadamente sus tarjetas y siempre bien ubicado. Lástima para la Comisión, porque ahora que pasa por buen momento se les va de VAR al Mundial de Argentina y solo estará en los Cuartos de ida.

Víctor Cáceres NO influyó en el marcador del partido, pero tiene un grave problema: ubicación y técnica arbitral, por eso inventó el penal a favor de León. Hay por lo menos cuatro jugadores que le tapan la visibilidad y cuando se le fueron encima los jugadores de León, decide sancionar algo que no vio, quiso adivinar que había mano y el VAR tuvo que rescatarlos. Es muy fácil engañarlo en simulaciones de faltas, por eso amonesta erróneamente a Barreiro cuando Murillo simula un golpe en la cara. Tiene que aprender a manejar la presión del partido porque cuando crece el juego, en lugar de estar al mismo nivel, se presiona y deja de sancionar cosas importantes. No dudo que pueda mejorar, pero necesita trabajo personalizado que no tiene ni tendrá.

Marco A. Ortíz, si con este nivel va arbitrar en el Mundial de Argentina, corre el riesgo de que lo regresan. A ver si con los jóvenes puede; muy prepotente con Vigón, nunca le dijo nada y lo amonestó por sus pistolas. El penal por mano de Reyes estaba de frente a la jugada, nadie lo tapó, pero hizo lo que su jefe, se volvió vivillo y esperó a que el VAR le avisara para revisar. Anula un gol a Samir injustamente, este jugador brinca mucho mas que el de Puebla y juega perfectamente el balón, es lógico que al caer haga contacto con el que no brincó y anula injustamente el gol. Hay otro penal a favor de Puebla que no sancionó al minuto 79, pero ya tampoco el VAR lo llamó. Con todas estas fallas lo van a meter en Cuartos de Final porque no hay árbitros, así de amolado esta el arbitraje.

El buen César Ramos, al igual que el 'Gato’, seguirá en la Liguilla porque no hay más, pero que lamentable arbitraje. No sancionó dos penales y se está acomodando las jugadas, eso es grave para un árbitro mundialista. En la mano del 'Cata' se inventa una falta de Quiñones, luego no ve una clara falta de Vargas sobre el Cata que era penal. Hay una jugada en el minuto 43 donde sanciona falta de Quiñones al disputar un balón con escobar, el jugador de Cruz Azul se va al suelo sin falta y se acomoda, sancionando una falta inexistente y EVITANDO UN AVANCE DE PROMESA DE Atlas. Qué fácil acomodarse las jugadas, pero que feo se ve en un mundialista.

Por último, quiero cerrar con el partido de Raya2 vs Atlante, partido ida, donde tuve la oportunidad de ver al jovencito Martín Molina, donde inventó un penal increíble. Muy localista, no existe falta y si hubiera sería por lo menos 40 centímetros fuera del área. Estando frente a la jugada sancionó penal, le urgía que empatara Raya2. Qué malos arbitrajes en esta categoría, pero están en total abandono. Así ni cómo exigirles mejorar.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CUARTOS DE FINAL CLAUSURA 2023: FECHAS Y HORARIOS OFICIALES