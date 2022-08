Previo al Mundial, una de las situaciones que debe preocupar a la Comisión de Arbitraje es el bajo nivel de sus dos árbitros mundialistas, motivo por el que salen de las designaciones de la Jornada 8: César Ramos y Fernando Guerrero. No fueron considerados por sus arbitrajes de la fecha pasada, que fueron de escasa calidad. Históricamente nunca habíamos visto esta situación. Siempre los árbitros mundialistas partían con altas expectativas de una gran participación; ahora, hay muchas dudas de que logren buenos resultados. Ojalá y me equivoque.

Me extraña mucho el caso de ‘Cesarín’ Ramos, que en lugar de cuidar su preparación para llegar con el mejor nivel al Mundial, anda viajando en los Estados Unidos, este 11 y 12 impartió un curso en Atlanta. Pregunta: ¿No será más importante su preparación física y técnica en México, que andar perdiendo el tiempo dando cursos?. Qué irresponsabilidad de Cesarín descuidar su preparación por unos cuantos dólares, algo nunca visto; no entiendo cómo se autorizó.

Otra situación que me sorprende es que los dos asistentes mundialistas: Alberto Morín y Karen Díaz, por mucho los mejores de México, Concacaf y del mundo, estén fuera de las designaciones. Se me hace ridículo que en lugar de verlos en cancha por su calidad los manden de AVAR, ¿Habrá raciocinio en esta decisión?, hágame usted el canijo favor, eso sólo pasa en México. Creo que ninguna Comisión en el mundo tomaría estas decisiones. Ver para creer.

DESIGNACIONES

15 torneos en Liga MX sin lograr consolidarse, cuatro años de FIFA y sólo ha sido designado a un partido de Liguilla como central (CL/2018). Cómo entender a los designadores, al darle este partido de tanta jerarquía a este árbitro que tiene muy poca capacidad. No vayan a lamentar el designar a Adonai Escobedo al Pumas vs América; no porque adelantemos vísperas negativas, pero no ha dado muestras positivas del porqué es portador del gafete FIFA.

Otra designación que no entendí es la de Guillermo Pacheco en el Necaxa vs Monterrey. Que no tuvieron suficiente con lo que le pasó en el Mazatlán vs Chivas al novato Jorge Camacho. Por favor, no expongan a estos chicos y no los lleven al fracaso.

Designan nuevamente a Eduardo Galván en el León vs Mazatlán, que no recuerdan que en esa plaza fue su peor partido tras mostrar 20 tarjetas en el León vs Puebla. Por favor, tengan más cuidado, no designen al ‘ave maría’ o al ahí se va. Qué poca memoria tienen.

Para el Toluca vs Cruz Azul, partido muy complicado, designaron a Fernando Hernández, que vienen de dos jornadas de sanción. Esperemos mejoría porque en este torneo no ha dado una y su nivel es muy bajo, por eso se fue a la congeladora.

Diego ‘Lipo’ Montaño para el Tigres vs Santos, aún sin demostrar por qué porta el gafete FIFA. Empezó bien, pero su carrera va en retroceso, no ha logrado un buen torneo, por eso tiene escasas posibilidades de Liguilla. Buen partido, ojalá y no lo eche a perder.

QUÉ SE COMIERON

Tres jornadas sin ver a Jorge P. Durán. ¿Qué pasó y por qué sólo lo tienen de VAR?, es confiable, pero no entiendo por qué lo traen tan castigado: sólo tres partidos en ocho jornadas.

Otro que en cuanto cambió el presidente de la Comisión se le acabó el patrocinio, padrino o promotor es Óscar Mejía. Fue de los líderes en designaciones en torneos pasados y ahora sólo lleva dos centrales en ocho jornadas, ya se le olvidó arbitrar.

SUERTUDOTE

Qué maravilla ser árbitro de Liga MX y no arbitrar desde el 8 de enero de este año, pero es bien retribuido con 12 designaciones en el actual torneo. Edgar Morales es muy bien surtido con designaciones: lleva dos de AVAR, cinco de 4to árbitro en Liga MX, un central en Sub 20, dos de Expansión y dos de VAR, más su bono mensual.

