La presentación

Después de la salida de Arturo Brizio de la Comisión de Árbitros, donde dejó un saldo negativo, los federativos se decidieron por Benito Archundia para tomar las riendas del arbitraje mexicano. Con gran tristeza vi sus primeras declaraciones que no fueron nada favorables, pero no se podía esperar más, llegó en blanco y sin prepararse, se notó que no tiene un proyecto y como siempre sin comprometerse y esquivando todas las preguntas.

Seleccionaron a la persona ideal para ese puesto, Benito no se opondrá ni pondrá en riesgo su trabajo y mucho menos su sueldo por ir a defender a algún árbitro o al arbitraje, siempre dirá que sí a todo y se pondrá a disposición de los federativos, creo que ahora se vienen tiempos muy oscuros y siniestros para el arbitraje.

De entrada, le dijeron que el chileno Osses es inamovible, se tendrá que quedar con el instructor de la Comisión de Árbitros por instrucciones de los jefes, ni pensar en hacer grandes cambios porque hay comisionados que reportan directamente a directivos y no podrá quitarlos, así es que mucha libertad para hacer reemplazos en la Comisión y en designaciones no tendrá. Seguirá el mismo sistema que llevó a Brizio a separarse de su cargo de la Comisión de Árbitros, independencia no la habrá y seguirán metiendo mano en el arbitraje.

PRIMERA EQUIVOCACIÓN

En la Liga de Expansión se encuentran los futuros árbitros para Liga MX, hay que tener mucho cuidado con la gente que instruye y capacita a estos jóvenes, si no tienen a la gente adecuada muchos de ellos fracasarán; de entrada, Benito colocó a su compadre Antonio López Chávez como instructor, un árbitro que no hizo nada en su carrera, fracasado y amargado; José Santana, que hizo del arbitraje su negocio, primero obligó a los árbitros de Tercera División a tomar clases de inglés con su esposa, cobrándoles una buena cantidad de dinero y fue exhibido públicamente en un diario deportivo donde solicitaba a los árbitros depósitos a tarjetas de débito por designaciones.

Y por último, un tal Roa, que no sé quién es, creo que ni árbitro fue, esta tercia de mediocres son los que estuvieron al frente de la pretemporada de los árbitros de Expansión, no pueden poner en manos de esta gente el futuro de los árbitros y del arbitraje nacional, pero es el nivel de gente que Benito tiene como aliados, ojalá y que recapacite y busque gente de mayor calidad para el trabajo, ya que estos son de risa.

LIMPIA

Ojalá y cuando termine de elaborar el análisis que comentó que iba hacer para tomar decisiones importantes en el arbitraje, tenga contemplado hacer una buena limpia de árbitros, hay muchos que sólo estorban y se han convertido en un bloque que impide el crecimiento del arbitraje mexicano, gente como Óscar Macías, Adonai Escobedo, Eduardo Galván, Diego Montaño y muchos más no tienen nada que hacer, es urgente una reestructura en el arbitraje, pero si de inicio en Expansión colocó a gente incapaz para la capacitación e instrucción, no veo por dónde levante y saque el arbitraje de la crisis en la que vive y muchos menos colocarlo entre los ocho mejores de todo el mundo.

