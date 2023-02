Le faltó carácter a Ortiz

Qué pena ver un trabajo tan de baja calidad en Marco A Ortiz, cuando debería iniciar su despegue como líder del arbitraje está haciendo todo lo contrario.

Que forma de aguantar a Corona, no hay respeto y han perdido credibilidad, durante el partido le dijo de todo y lo expulsó al final del partido , ya para que, amonesta al Cata por tardarse 13 segundos en reanudar el partido pero el cuerpo arbitral y el VAR se tarda 4:03 en verificar un fuera de juego para anular un gol, que incongruentes, amonesta erróneamente a Carneiro y no amonesta a Araujo por subirse a la reja después de su gol, cortante y por momentos prepotente, ya perdido el piso y si no lo ubican la caída va ser catastrófica.