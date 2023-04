le-salvan-la-cabeza-a-archundia

Después de su inesperada e inapropiada visita a las Águilas previo al América vs Pumas, César Ramos le salva la cabeza a Benito Archundia, ya que con su buen trabajo se aminora la gravedad de dicha visita, sólo una persona irresponsable e inconsciente se le ocurre tomar esta decisión poniendo en riesgo su chamba, al arbitraje mexicano y al propio árbitro. Ojalá y algún día explique cuál fue la causa de su visita y preguntarle también por qué no lo hizo con Pumas, era lo adecuado.

LA DESIGNACIÓN

Irresponsable fue la designación de Eduardo Galván de cuarto árbitro al mencionado partido, no se explica uno cómo la Comisión, con tan sólo dos partidos en el torneo, deja en manos de este inexperto árbitro un trabajo tan delicado, los videos de su comportamiento lo exhiben, gritándole y manoteándole al técnico, ¿cómo quieren que le contesten?, era lógico que al estar provocando a Mohamed, éste contestaría, pero no contaba con que Galván solicitaría a César Ramos que lo expulsaran, tal parece que esa era la instrucción, dejar sin técnico a Pumas.

LA JORNADA

Buenos trabajos en los dos encuentros más importantes de la semana, el ya mencionado América vs Pumas y el Guadalajara vs Cruz Azul de Adonai Escobedo, ambos con buenos arbitrajes, destacando el control del partido, qué bueno que a César no le echaron a perder su partido porque vaya fichita que le pusieron de cuarto árbitro.

El 'Cantante', nada más lo vi 26 minutos, después de que no expulsó a Brian García, de Toluca, por dar una patada en la cara a un rival, decidí no verlo, no aporta nada y lejos de estar entre los mejores, un torneo para olvidar en su carrera.

Daniel Quintero sigue mostrando que lo mejor para él es volver a jugar futbol, como árbitro no tiene cualidades ni idea, patadas en la cara las hace expulsión, los penaltis, tiros libres fuera del área, las patadas con tachones por la frente amarilla, ya no expongan a este joven, hay que hablar con él y hacerle ver que no nació para el arbitraje, uno de los que tiene serios problemas en la aplicación de las reglas de juego, no se las sabe.

Edgar Morales, su padre es el causante de que no aprendiera, Mauricio Morales le consiguió tantos partidos que lo echó a perder, sólo ven por la parte económica sin mejorar en el arbitraje, no está para arbitrar en la Liga MX, la expulsión de Óscar Villa, absurda, no sé cómo le hizo caso a Óscar Mejía que estaba de VAR, ambos en la calle, si creen que estos árbitros pueden arbitrar Liguilla están perdidos en la Comisión, expondrían los partidos, estos son los árbitros que están trabajando para el futuro, eso es neta.

El caso de Víctor Cáceres es muy interesante, lo hacen ver como la octava maravilla del mundo en el arbitraje y hay mucho que trabajar con él, serios problemas de ubicación y control del partido, amonesta a solicitud de los jugadores y el control disciplinario no es correcto, necesita mucho trabajo personalizado, decirle cada semana que salió bien no es lo adecuado porque no corrige su desempeño.

Yair Miranda, como para qué le quitan el gafete de FIFA, arbitra cada Semana Santa, su nivel es muy pobre, técnicamente no lo prepararon bien a lo largo de su carrera, ya no recuperará el gafete, arbitra poco, es de media tabla, alguien nos puede decir para qué lo quieren, o de plano no hay árbitros capaces que los obligue a designar a este tipo de silbantes.

Viene la última jornada del campeonato en la Fase Regular, Benito Archundia cumplirá su segundo torneo al frente de la Comisión de Arbitraje y no se ve mejoría, con serios problemas en la Liga MX y Expansión MX en donde es tierra sin ley, no se ve uno bueno, en la Liga Femenil MX donde las chicas sin instructores capaces están haciendo un gran esfuerzo por mejorar, hay un descuido total en la instrucción, capacitación y seguimiento de los árbitros, cada quien arbitra como puede porque no hay directrices dentro de la Comisión de Arbitraje

A una jornada para el final de la Fase Regular del Clausura 2023 se ve crítico el asunto, ojalá y en la Fecha 17 no influyan en los marcadores, ni que sus decisiones perjudiquen la clasificación de alguno de los equipos que buscan acceso a la Fase Final, suerte para todos los árbitros y mis mejores deseos para que salgan bien librados.