Lo que mal empieza, mal acaba

Sigo sin entender la designación de Fernando Hernández a la Gran Final. Qué forma de poner en riesgo el arbitraje nacional, la credibilidad de la Comisión de Árbitros, el partido y la carrera arbitral de un silbante, el cual sigue demostrando que no nació para el arbitraje.

Fernando venía de una Liguilla con serios problemas y arbitrajes muy cuestionados, no sé quién fue el irresponsable que tomó la decisión, si tienes a Marco Antonio Ortiz, Jorge A. Pérez y Fernando Guerrero que son mil veces mejores árbitros que Fernando, decidieron por el más malo.

Cómo es posible que retrasaran el inicio del partido por los intercomunicadores, llegan dos horas antes al vestidor y en medio tiempo tuvieron 15 minutos para poder verificar que todo funcionara de manera correcta, qué irresponsables al no revisar cada detalle, parecían llaneros.

He mencionado en repetidas ocasiones que Fernando Hernández arbitra dependiendo lo que le digan sus asistentes, cuarto árbitro y el VAR, de este último ya se volvió dependiente, ninguna decisión importante tomó en el encuentro, las tres acciones más complicadas fueron por intervención del VAR, así qué fácil es arbitrar un partido, todos me dicen cómo solucionarlo y no tengo responsabilidad de nada, muy comodino, para no sancionar un penalti inventó una falta (VAR), en la expulsión de Chalá había sancionado falta a favor de Atlas (VAR) y el penalti a favor de Atlas (VAR), así que fácil es el arbitraje, que le dé gracias al 'Cantante' que controló muy bien al 'Coca' y Almada, este último se lo quería comer vivo, pero fue bien controlado.

La calificación de faltas es pésima, por eso tiene problemas, en la jugada sobre Quiñones por parte de Chávez, es de expulsión y sólo amonestó, pero el VAR ya no quiso intervenir, ya no quisieron llamarlo una cuarta vez para poner más en evidencia su bajo nivel.

Espero que con esto la Comisión de Árbitros se haya dado cuenta de que no por darle muchos partidos a determinados árbitros llegarán a ser buenos, hay que cambiar el sistema de capacitación, instrucción y trabajo personalizado y grupal, es notorio que no se trabaja en la Comisión y el arbitraje sufre de un abandono total, urge una estructura sólida a nivel nacional, con una dirección comprometida para trabajar y mejorar el arbitraje, deshacerse del grupo gansteril del que se rodeó Arturo Brizio, que sólo están por dinero, acomodar a familiares y amigos cada jornada con designaciones, esas personas tienen que salir de forma inmediata.

Mauricio Morales, Julio Escobar, Miguel Ángel Chacón, José Santana, Quetzalli Alvarado, todos se tienen que ir, ya estuvo bien que vean el arbitraje como su mina de oro y perciban un sueldo que no se merecen, agregando también al chileno Osses, que no sirvió de mucho y me parece un gasto innecesario para la FMF, en fin, llegamos al quinto año con Arturo al frente del arbitraje y cada vez se hunde más, cuando llegó a la dirección del arbitraje comentó que era hombre de retos, pero creo que éste le quedó muy grande.

Para cerrar, una situación más que nos permite ver la gravedad de lo que vive el arbitraje. César Ramos fue nombrado para representar a México en el Mundial, pero llegó a cinco torneos sin poder dirigir una Final, por más que lo apoyaron escogiéndole partidos que eran supuestamente fáciles, no logró llegar a la Gran Final, su bajo nivel lo alejó nuevamente, sin ser el número uno de México asistirá a su segundo Mundial, ver para creer.

