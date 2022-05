los-de-la-vuelta

Con gran tristeza, escucho y leo los calificativos que recibió el arbitraje en esta última semana, estará contento Arturo Brizio, Osses y la banda de cuatreros que forman la Comisión de Árbitros, de la gran cantidad de críticas que recibieron en los partidos de Cuartos de Final.

Este es el arbitraje moderno que tanto nos presumen, este es el resultado de la certificación del VAR, que en mi opinión sólo fue un gasto innecesario, porque ahora el VAR pasa el peor momento desde que fue incorporado al futbol mexicano.

Y este es el resultado de año y medio desde que llegó el mencionado instructor chileno, lo peor "que han perdido credibilidad y transpiran desconfianza", ya nadie les cree, incluyendo la mañanera de Arturo, donde sale cada semana a defender lo indefendible, agregando que su "decisión arbitral correcta" es parte de la broma en narración y programas deportivos, ya que se ha vuelto cómplice y comparsa de sus árbitros.

El tema de las designaciones es alarmante, porque árbitros con gafete de FIFA como Diego Montaño, Óscar Macías y Adonai Escobedo han sido ignorados y menospreciados, puesto que prefirieron repetir a Fernando Hernández y siguiendo en ese tenor como designar a Eduardo Galván y Edgar Morales que ambos tuvieron sólo dos y un partido en el torneo.

Marco A. Ortiz (Pachuca vs Atlético de San Luis) qué le cuesta dar este tipo de arbitrajes, si mantuviera este nivel, muy pronto será el mejor de México, hay que hacer a un lado la rebeldía e indisciplina, un partido con buenos detalles arbitrales, buena fluidez, control disciplinario y presencia en cada jugada.

Fernando Hernández (Atlas vs Chivas) muy limitado, inexplicable repetirlo después del Cruz Azul ante Tigres donde realizó un arbitraje muy criticado, ahora le dan un partido para el cual no está preparado y sus decisiones influyen en el marcador y rumbo del partido, Amonesta a Chalá al 18', pero al 30' le da una patada por detrás a Sánchez, la cual no vio o se hizo el que no vio.

Hay un penalti sobre Alvarado cuando Abella lo empuja con ambas manos, pero nadie lo vio, tarjetas que mostró a solicitud y protestas de los jugadores, sin duda uno de los peores arbitrajes de la Liguilla, lo de Diego Cocca imperdonable para todo el cuerpo arbitral, al 19' salió de su área técnica y llegó hasta el área de penalti para dirigir a su equipo.

El Cantante (América vs Puebla) muy en su estilo no expulsó a Zendejas al 32', derivado de esta acción Mancuello de Puebla fue sustituido, cuándo se le quitará el andar manoseando a los jugadores, en cada jugada los quiere abrazar, agarrar de los brazos, amonesta y expulsa cuando se le da la regalada gana no cuando el reglamento lo exige, se acomoda todo y es muy irresponsable, sabiendo que tiene en el VAR a dos perfectos desconocidos en el arbitraje nacional, como son Ángel Monroy y el maestro de francés Fabrice Plancot, los deja con la decisión de repetir el penalti, lo cual me parece una decisión arbitral incorrecta.

Cesarín Ramos (Tigres vs Cruz Azul) otro que estando de frente a la jugada no expulsa a Aquino, ya se volvió igual que el resto de los árbitros esperar a que el VAR les diga qué hacer, llegó predispuesto para expulsar a Juan Reynoso.

Parece que hizo efecto todo lo que Miguel Herrera comentó en la semana de su expulsión, si comparamos lo que hizo Reynoso y Diego Coca no la hay, como siempre Nahuel hace de las suyas y le protestó en forma airada y hasta la señal de que fuera al VAR hizo, pero Cesarín no lo amonestó.

Le temblaron sus piernitas, a Lira lo amonestó por protestar, pero era para expulsarlo, que forma de gritarle y manotearle, pero ya no hay valor y mucho menos dignidad.

Si son justos tanto Jorge A. Pérez y Marco A. Ortiz deben de estar en Semifinales, si hay honestidad en la comisión de árbitros los deben designar, los otros dos buscar a los menos malos porque no hay mucho de donde escoger.

