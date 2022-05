Una de las situaciones que ha creado conflicto entre los miembros de la Comisión de Árbitros es la lucha de poderes. Brizio sobreprotegió a César Ramos y le quedó muy mal, el chileno Osses apoya al 'Cantante' y Santander, a este último por favores que le debe, Miguel Chacón y Julio Escobar dan su apoyo al 'Curro' Fernando Hernández y cada quien busca meter a sus árbitros a los partidos finales.

Se tiran puñaladas Y SE HA VUELTO UNA VERDADERA VECINDAD, lo malo es que todos estos fallaron y no hay forma de meterlos a las Finales, espero que se hayan dado cuenta de que repetir árbitros con arbitrajes de baja calidad no fue una buena estrategia, todo salió mal.

Cesarín se quedará un torneo más sin Finales, acumulando ya cinco, el 'Curro' que fue el más favorecido con designaciones en la Liguilla sin merecerlas, también quedará fuera por su bajo nivel arbitral y Santander que fue de los líderes en designaciones al parecer está lesionado y no puede arbitrar, el 'Cantante' se podría colar a la de Ida si Osses ejerce presión.

En cambio, a los que maltrataron, respondieron muy bien, dándoles una buena cachetada con guante blanco: Marco Antonio Ortiz fue sancionado con seis jornadas y regresó para cerrar bien el campeonato y los tres partidos de la Liguilla, empezando con el Repechaje, los Cuartos y Semifinal, todos con buena calidad.

Tendrán que designarlo en la Gran Final. Sería un atraco si no lo hacen, pero en esta Comisión cualquier cosa podemos esperar, les gusta maltratar a la gente; el otro es Jorge A. Pérez que sufrió en el torneo, salió bien librado en Liguilla y ambos deben estar en las Finales.

Cesarín Ramos (Tigres 4-2 Atlas): se confió cuando el marcador estaba 4-0 y sanciona un penalti inexistente a favor de Tigres para quedar bien, pensó que no traería consecuencias, pero le fue como en feria, ni CESARÍN ni los flamantes certificados del VAR le atinaron, en la calle el mundialista. Por primera vez en la historia del arbitraje mexicano irá un árbitro al Mundial sin ser el número uno y sin arbitrar finales, lo soberbio y menospreciar el futbol mexicano trajo sus consecuencias, ¿o no 'CESARÍN'?, el KARMA es canijo. Y hay que revisar bien el video del partido porque terminó rengueando.

Fernando Hernández, si hay un árbitro limitado, sin recursos arbitrales y que no sabe aguantar la presión que ejerce un partido, es él, quiere que todo se lo resuelvan sus asistentes y el VAR, no se compromete, por eso no expulsó a Ibáñez en el 19', ni revisando la jugada tomó la decisión acertada, era local y le tembló todo, le cambió el rumbo al partido, después fue una cacería de patadas en todo el primer tiempo.

Bruno Valdez, tenía que ser expulsado, al igual que Sánchez, de Pachuca, ya que fue amonestado al 30' y en el gol se sube a la grada a festejar con el público, lo cual es reglamentariamente sancionable con amonestación, pero era local y no lo iba a expulsar, en verdad abran los ojos y mejor ayúdenlo capacitándolo mejor, un día va a causar un problema que va a poner en riesgo su carrera y a la Comisión de Árbitros.

EXPANSIÓN

Otra situación inaceptable es la designación al Campeón de Campeones. Al árbitro Juan Andrés Esquivel lo descendieron porque no dio el ancho en LIGA MX y lo premian con esta designación, ¿quién los entiende?, promueven la mediocridad, por eso hay mucho descontento en los árbitros.

FEMENIL

Ya entendieron que hay que designar a las chicas en la LIGA FEMENIL, hay que felicitar a Priscila Pérez por su trabajo en la Ida del Pachuca vs Chivas, buen desgaste físico y buenas decisiones; en la Vuelta estuvieron Francia González con Yudilia Briones y Karla Flores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUCHO PARTIDO, PARA TAN POQUITO ÁRBITRO