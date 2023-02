Montaño, una vergüenza en el Chivas vs Xolos

Jorge A. Pérez, que no arbitra desde julio del año pasado fue de VAR y es exageradamente siniestro, como no arbitra se agarra sus tontos como Montaño para manejarle el partido desde el VAR.

Montaño una vergüenza, primero no expulsa a Martínez de Xolos, luego sanciona un penal inexistente, había expulsado bien a Valenzuela de Xolos y los metiches del VAR le hicieron cambiar una buena decisión, le pegó el balón y estorbó a los jugadores, urge otra lipo porque le cuesta mucho trabajo correr, parece también que renguea, increíble que no ve la mano en el penal cuando está de frente. Ya sean conscientes y no lo designen.

