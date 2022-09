Nivel de César Ramos, en la calle 

Qué pena ver el bajo nivel que César Ramos tiene previo al Mundial, no es de un torneo ya lleva 6 que no levanta, ahora entiendo porque no arbitra clásicos y finales pero qué culpa tiene Puebla y Ttigres.

Mal anulado el gol a puebla, el mismo César señala al jugador que lanza el balón al jugador que logra el gol y lo da por bueno y luego fue al VAR y lo anulo antirreglamentariamente, la expulsión de Quiñónez inexistente ya que primero juega perfectamente el balón y luego hay un ligero contacto por la inercia de la jugada, que forma de aguantarse el cuerpo arbitral las protestas, se han vuelto indignos por no perder su ingreso semanal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO GUERRERO, CON LA MEJOR ACTUACIÓN DEL TORNEO