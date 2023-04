ortiz-localista-en-el-toluca-vs-tigres

Que tristeza ver un arbitraje tan malo en Marco Antonio Ortiz, parecía que fue predispuesto a no sancionar nada a favor de Tigres, viéndose muy localista.

Amonesta a Brian García de Toluca al min. 12 y al 28 jala de la playera a Quiñones cortando un avance y a pesar de estar de frente a la jugada no sancionó, el jugador de los felinos protesta y ahí si lo expulsa, pero a García, que ameritaba la segunda amarilla no, el penal a favor de Tigres también estaba de frente a la jugada y tampoco la vio, qué casualidad, otra vez no vio a favor de la escuadra regiomontana, de los peores arbitrajes de la jornada.

