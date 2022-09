Peleoneros en la Comisión de Árbitros

Peor que una vecindad, qué vergüenza los pleitos internos de la Comisión de Árbitros; primero Quetzalli contra Archundia, buen agarrón en plena charla, después dos discusiones que casi terminan a golpes.

El primero de Antonio López Chávez, compadre de Archundia, y José Santana, los tuvieron que separar, el último un gran amigo de Archundia un tal César Roa, quien se ha tomado el papel del regañón de la Comisión, ya que a todo mundo le grita.

¿Quién se cree este don nadie?, primero a los de Liga MX, pero se quedaron callados, luego a los de Liga de Expansión, nada más que ahí Isaac Rojas lo paró en seco y también casi terminan a golpes, vaya fichitas que está incorporando Benito a la Comisión, muy incompetentes, pero buenos pal trompo.

CONFUSIONES

Después de ver la forma en que anularon el gol de Puebla-Tigres por un fuera de juego inexistente, ya que el balón proviene de un defensor al atacante en forma voluntaria, me percato que la instrucción sigue fallando, ya que unas jornadas antes en el juego Tigres y Toluca sucedió la misma jugada y ahí sí otorgaron el gol.

Lo malo que la propia Comisión de Árbitros ha creado esta confusión al dar la instrucción de que esas jugadas deben ser anuladas, por lo que los árbitros se pusieron en contra y estuvieron discutiendo durante dos horas, pero los instructores no entraron en razón y se aferraron a dejar esta decisión antirreglamentaria.

Quiero comentar que en estas dos jugadas pedí la opinión de instructores de FIFA y exárbitros internacionales de diferentes nacionalidades y todos coincidieron que el gol se debe conceder, reglamentariamente César había otorgado el gol de Puebla, pero el VAR y la instrucción de la Comisión de Árbitros lo hicieron cambiar, vaya relajo y confusiones que están creando.

LA JORNADA

Pensé que Daniel Quintero tenía los atributos para ser un buen árbitro, lamentablemente me equivoqué, tiene una pésima calificación de faltas; en el partido Mazatlán-Toluca hay dos acciones a comentar, la de Baeza es una patada por detrás, por lo que tenía que ser expulsado, pero la dejó en amarilla.

LOS MUNDIALISTAS

'Cesarín' Ramos sigue sin mejorar, ya hablé del gol que había concedido a Puebla y luego lo anuló por un fuera de juego inexistente, en esta jugada el mismo Cesarín señala al jugador de Tigres (Loroña) que voluntariamente cede el balón al jugador de Puebla que estaba en fuera de juego, no sé por qué tomó la decisión de anularlo, en el Mundial si le pasa esto lo van a regresar de inmediato.

El 'Cantante' salió desafinado, vaya corte de manga que le hizo Antuna, no sólo eso, también se burló del tenor en su cara y no hizo nada, qué cosa tan espantosa, unos minutos después Dani Alves le dio con los tachones a Lira, lo rayó desde la rodilla hasta el tobillo, pero le faltan muchos para expulsar un jugador de esa categoría.

CAMBIA SU ESTILO

Marco A. Ortiz me sorprende de que llegara predispuesto con Quiñones a quien no le sancionó tres faltas, una de ellas de penalti cuando el marcador estaba 0-0, es un buen árbitro, pero esas actitudes no son buenas.

EL MEJOR

Por último, comentaré del Clásico, qué gran trabajo de Adonai Escobedo, ojalá y sea el inicio del despegue de su carrera, injustamente mucha gente habla de un robo a las Chivas, pero hay que recordar que los del VAR no pueden ver la toma en fotografía, en cámara lente o detenerla, mucho menos en fotografía, ellos la observan en tiempo real y ahí no se ve claramente que haya traspasado la línea, como no hay una toma contundente se quedan con la decisión de no otorgar el gol, el penal a favor de América bien sancionado y los dos penaltis que los jugadores de Chivas pedían sobre Brizuela y casi al finalizar el partido son inexistentes, lo rescatable de la semana.