Por dónde empezar...

Siempre he hablado en este espacio con respecto a los presidentes de la Comisión de Árbitros, si han hecho bien o mal su trabajo, pero ahora hablaremos de los últimos extranjeros que han llegado supuestamente como instructores a mejorar el arbitraje.

Empezaré con Arturo Ángeles, que lo trajo su tocayo y gran amigo Arturo Brizio, quien estaría a cargo de la operación del VAR y asumió la dirección del área técnica.

Fueron tres años de inoperancia y desperdiciados, porque en realidad no se vio ninguna mejoría y dejó grandes dudas en la operación del VAR.

El chileno Enrique Osses, que arribó, no por su capacidad, ya que lo corrieron de la Federación de Chile por su pésima gestión como presidente de la Comisión de Árbitros, llegando al arbitraje mexicano por recomendación de la compañía que opera el VAR.

El arbitraje sigue estancado y retrocediendo, porque en cada jornada hay decisiones fuera del contexto de regla, como ya su contrato termina en diciembre, ahora anda presumiendo que la FIFA ya lo buscó para que se una a su grupo de instructores, por favor tómenle la palabra y déjenlo que se vaya, gracias FIFA llévatelo lo más pronto posible.

LA JORNADA

Tengo que hablar del joven Jorge Camacho en el León-Juárez, en verdad qué le vieron, estaban conscientes cuando hicieron esta designación, por favor, instrúyanlo, capacítenlo y asesórenlo, está en blanco con lo que es la conducción.

Otro de los novatos que da una buena y otra mala es Daniel Quintero, como expulsar a Mancuello cuando juega totalmente el balón, cambió la tarjeta de expulsión, pero por qué lo amonesta si ni falta hubo; le pego el balón en dos ocasiones y estorba en el juego.

Santander, cerca de cumplir 11 años en la Liga MX y no sabe correr, choca con los jugadores y estorba, inventa faltas y amonesta a solicitud de los jugadores.

Bravos se quejó de la buena cantidad de novatos que le envían y de los errores que estos han cometido, por lo que de inmediato le mandaron a Diego Montaño. Ni se hubieran quejado, salió peor, qué tristeza ver cómo los jugadores se ríen en la cara del árbitro por las decisiones que toma.

El 'Cantante' regresó de Honduras nada bien, en el Necaxa-América no expulsó a Jona, hay dos penaltis a favor de América que no sancionó y se hace el occiso para no expulsar y amonestar.

Óscar Macías, con 11 años arbitrando Liga MX y no logra consolidarse, porta el gafete porque las comisiones se han vuelto cómplices de la mediocridad; estando a cuatro metros del penalti ocasionado por Corral por una mano sancionable, la vio, pero no quiso sancionarla, mejor el asistente que estaba a más de 30 metros de la jugada lo señaló, por algo nunca ha tenido una designación por parte de la FIFA a mundiales y mucho menos con acceso a Finales en México.

Después de mucho tiempo por fin 'Cesarín' Ramos logró un trabajo aceptable, ya está pronosticado que haga malos o buenos trabajos, le van a dar la Final, ya se la prometieron, pero si no mejora sería un atropello para los que andan mejor que él.

Por último vemos un arbitraje carente de figuras, de árbitros que quieran lucir a nivel internacional, no hay un líder en el arbitraje, tampoco en dirección, hay una ruptura del orden donde cada quien hace lo que quiere, arbitran con sus propias reglas, aplican sus propios reglamentos.

Los árbitros viven en una zona de confort porque nadie los obliga a mejorar, se equivocan y los designan de VAR o cuartos árbitros y reciben sin problema su sueldo mensual, nadie se preocupa por hacer buenos trabajos por lo que seguirán estancándose, se avecinan muchos cambios de personal en el arbitraje ojalá y Benito seleccione a gente capaz para impedir que el barco se siga hundiendo.

