¡Por fin una buena en la Liga MX Femenil!

Después de mencionar en varias ocasiones la injusticia que se estaba cometiendo con las silbantes de la LIGA MX FEMENIL, por fin Benito Archundia y Lixy Enríquez, presidente y encargada del arbitraje en dicha liga, decidieron designar a los partidos más importantes a dos de las mejores árbitras en lugar de nombrar a sus amigos y protegidos.

Cómo entender que hay jornadas donde han designado más árbitros que árbitras en esta categoría, un acto discriminatorio por parte de los dos dirigentes antes mencionados, que les valió 'mother' el gran esfuerzo que realizan en partidos, entrenamientos, traslados, charlas todas las chicas registradas. Se debe felicitar a Katia Gracia (Monterrey vs Tigres) y a Priscila Pérez Borja (América vs Chivas), ambas con excelentes trabajos, que dieron una cachetada con guante blanco a este par de dirigentes que siguen con la necedad de designar árbitros a una liga que debe ser estrictamente de mujeres, independientemente de que hay unos que son bastante malitos y que han realizado trabajos muy penosos, como son Jaime Montes y Jesús Herrera, por nombrar algunos, que son muy consentidos y protegidos por la coordinadora del arbitraje.

Para cerrar el tema de las árbitras, ojalá y los árbitros de LIGA MX, Jesús López, Guillermo Pacheco, Brian González, incluyendo a Luis Enrique Santander, vean los arbitrajes de estas chicas (Katia y Priscila), que por mucho el desgaste físico es tremendo, su ubicación, intuición y lectura de partido es mucho mayor que la de estos árbitros que carecen de buena condición física. Si le echaran el 50 por ciento de las ganas que estas chicas le echan en cada partido, seguramente serían mejores.

Otra de las incongruencias de la Comisión de Arbitraje: hace unos meses le quitaron el gafete de FIFA al multimencionado y sancionado Óscar Macías. Recordemos que es el árbitro con el mayor número de sanciones en la historia del arbitraje nacional por su bajo NIVEL.

Bueno, pues cómo entender que ahora lleva más partidos que en torneos anteriores, DESPUÉS QUE LE QUITARON el gafete ya mejoró, ya se dieron cuenta de que sirve, por favor, cómo se ve que la repartición del pastel en el tema de las designaciones está a la orden del día y lo hacen para que nadie se queje, para tenerlos callados y hacerles pensar que son parejos al momento de designar.

El tema es que hay un desorden en el área designadora, en LIGA MX, donde nombran irresponsablemente árbitros sin la capacidad para estar en esta categoría, Liga de EXPANSIÓN, donde antirreglamentariamente están bajando árbitros de LIGA MX a dirigir y en Femenil donde despojan a las árbitras de SUS partidos. Esto es consecuencia de la falta de un proyecto sólido en el arbitraje, de llegar en blanco a un puesto, y cuando lo ejerces no tienes la menor idea de lo que hay que hacer.

Benito está pagando las consecuencias de una mala administración, selección del personal que llevó a trabajar con él de muy bajo perfil y de la poca independencia que tiene para tomar decisiones. Así, difícilmente el arbitraje va a mejorar en el torneo mexicano.

No puedo dejar de mencionar el gran error que cometió Benito en designar como nuevos gafetes de FIFA a Víctor Cáceres y a Daniel Quintero. Ambos se han cansado de demostrar que aún no estaban preparados para portar dicha distinción, bueno, ni las reglas de juego saben. Ahora tienen diez con gafete, cuando en México por su capacidad y calidad sólo debería tener 5. Otra pésima decisión de Benito, donde le urge cantidad y no calidad.

Hace algunos días tuve la oportunidad de leer dos de las muchas contestaciones que tiene que hacer la Comisión de Árbitros ante las protestas de los equipos por los malos arbitrajes. Qué pena que dichas respuestas carezcan de respaldo reglamentario, que en lugar de aclarar o de reconocer que sus árbitros andan mal, se la pasan defendiendo lo indefendible. Cómo me recordaron aquellas célebres palabras, "decisión arbitral correcta". Qué lástima que se hayan convertido en unos 'cuidachambas'. Carecen de credibilidad.

Por último, tuve la oportunidad de platicar con algunos excompañeros árbitros. Lógico, hablando de arbitraje, uno de ellos comentó muy acertadamente que cómo quieren que cambie el arbitraje con Benito si dirige la Comisión de la misma forma de como arbitraba, acomodándose todo. Esto seguirá igual o peor de como lo recibió. Qué buen comentario, vaya que le cabe toda la razón. Ni hablar, nos dejó callados.

