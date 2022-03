¿Qué sigue?

No es la primera vez que los árbitros rompen las reglas de juego, en LIGA MX lo hemos visto continuamente y en las demás categorías también, la falta de concentración de los silbantes está provocando problemas en los partidos, pero mientras los cubran y los designen, a pesar de que hay errores reglamentarios, no van a mejorar y el arbitraje seguirá estancándose.

Víctor Cáceres (Chivas vs Santos) en general, su trabajo había sido muy bueno hasta el 83', cuando hay un descuido por parte del cuerpo arbitral. Hay que recordar que ningún jugador en una sustitución puede ingresar sin la autorización del árbitro y que el jugador que va ser sustituido haya abandonado el terreno de juego para que el sustituto ingrese. También el juego no se reanudará hasta que el central lo indique.

Bueno, pues todo lo hicieron mal, porque el árbitro reanudó el juego y Chivas tenía 12 jugadores en la cancha, después de ejecutarse el tiro de esquina el central se percata de los 12 jugadores y le indica a Alvarado que tiene que abandonar el terreno de juego, desafortunadamente vinieron las protestas y al finalizar el partido expulsó a Doria.

Esta es la muestra de la falta de concentración del cuerpo arbitral y de cómo se complican los partidos, seguramente buscarán la forma de defender esta situación, pero es muy claro que estos jóvenes no están atentos a los detalles de un juego y tienen problemas reglamentarios.

Yair Miranda (Monterrey vs América) no entendí esta designación, lo único rescatable es que no influyó en el marcador del partido, no es posible que no se percate que a Campbell le cometieron cinco faltas y ningún jugador fue amonestado.

A Silva lo amonesta al 40' y comete una falta al 69' que merecía amonestación y no la mostró por eso los jugadores de Monterrey se le van encima y le protestan airadamente, perdió seis minutos en tres revisiones del VAR, en el gol de Monterrey perdió tres con 50 y dos más en revisiones silenciosas, jugadas que no tenían por qué analizar, ya que no había necesidad, la conducción es muy mala y permite que le protesten todo el partido.

Guillermo Pacheco (Necaxa vs Toluca) cambió su estilo, ahora se la pasa abrazando jugadores para evitar protestas, no entendí por qué le arrebata el balón a los jugadores cuando lo tienen en las manos y por qué empujó a un jugador necaxista.

Cuidado, esto puede ocasionar problemas, tal parece que lo de Alejandro Funk en el partido de Atlante no sirvió de ejemplo del gran problema que pueden ocasionar al empujar jugadores.

Comentar la suspensión del partido en Querétaro, hay que dejar muy claro que el Comisario del partido es el encargado de la seguridad y si no había el suficiente personal de seguridad por qué se inició el juego, queda claro que la gente que está realizando esta labor no está lo suficientemente preparada para tomar decisiones importantes y se lavan las manos iniciando los partidos,

Dos temas finales, la suspensión de Maro A. Ortiz por realizar publicaciones en Twitter, ojalá y lo hagan con todos los árbitros y las sanciones sean generales, también vimos la baja de Valeria y por lo que se ve los árbitros tendrán que andar con mucho cuidado en el manejo de sus redes sociales.

Escuché muy atento las declaraciones de Arturo Brizio y me extrañó mucho escuchar que "los errores importantes y que influyen en el marcador del partido son cometidos por el VAR", no que teníamos el mejor VAR del mundo, esto nos permite ver que dicha herramienta no está funcionando adecuadamente.

Y la gente que la opera no está bien capacitada, que tres años que estuvo Arturo Ángeles y que en su momento fue el encargado no sirvieron de nada, urge buscar gente capaz para operarlo y que la capacitación sea de mejor calidad, seguimos viendo malos trabajos en el VAR interrumpiendo el juego e interviniendo en forma equivocada.

