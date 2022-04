Pretendía hablar de la forma en que se designa a los árbitros por parte de la Comisión de Arbitraje, pero los malos arbitrajes no me lo permitieron.

Las Jornadas 11 y 12 han sido de las peores arbitradas, estamos muy cerca de la Liguilla y el barco se está hundiendo, no hay mejoría ni con la flamante certificación del VAR, que en mi opinión, fue una PATRAÑA Y PÉRDIDA de tiempo y dinero, los instructores no están realizando bien su trabajo en cada división y el arbitraje mexicano, en general, sufre una calamidad.

Estamos viendo cosas inexplicables en la Liga MX, pero el abandono en que se encuentra la Liga de Expansión, Femenil y la Tercera División son una verdadera irresponsabilidad, ya no gasten en traer gente que no ha funcionado y que destroza la imagen del arbitraje mexicano; el chileno Osses no sirvió, y junto a Mauricio Morales, Julio Escobar, Quetzalli Alvarado, José Santana y la banda de cuatreros que están en el área técnica, se tiene que ir.

LA JORNADA

Iniciaré con Guillermo Pacheco, que al 70' dejé de verlo porque no soporté oír los insultos que salieron de las bancas, la mínima era "Ladrón hijo de..." y no hacen nada; el cuarto oficial y la asistente no escucharon, todo lo que se tienen que comer por una designación, perdió la brújula porque no sabe arbitrar y mucho menos conducir, destrozaron lo que debe de ser un juez.

Fernando Hernández, qué pena ver un arbitraje tan mediocre de un árbitro FIFA. Cuando se atreva a expulsar y arriesgar será un buen árbitro, por el momento es uno más del montón, le faltó mucho producto de gallina para expulsar a PARRA a los 46 segundos de comenzado el juego Toluca vs Puebla, vaya patada sobre Torres Nilo, y la gran dupla de VAR.

Eduardo Galván que ni ahí se percata de lo que es un juego brusco, grave, y Fernando no tiene la menor idea en la aplicación de la ventaja, beneficia al infractor, otro que se dejó gritar y manotear.

Luis Enrique Santander, anda muy sobrado, sintiéndose figura del arbitraje, lo cual nunca va a ser, bien auxiliado en la mano de Furch, pero luego se come un penalti sobre Nervo cuando lo sujeta y lo derriba Aldrete, el compañerismo dejó de existir; de su asistente Sánchez en el 61' Antuna se burla, le aplaude y le hace corte de manga y no lo apoyó, ni se acercó para apoyarlo, este es el nuevo arbitraje.

El llamado 'Cantante' Fernando Guerrero, aparte de ser un muy buen publirrelacionista del arbitraje, saca los partidos haciéndose el simpático, rompiendo las reglas en alto grado, pues no entendemos cómo al 85' no sanciona el evidente penalti del portero de Juárez sobre Dinenno, y no podemos olvidar que al 40' se puso la investidura del VIVILLO y no sanciona la falta de DIOGO, casi a mediacancha, teniendo que intervenir el VAR para sacarlo del error, ya que al término de esta acción hay un penal por mano que no sancionó.

Adonai Escobedo regresó a las andadas, sería interesante que el área técnica conminara a los árbitros a sancionar al señor Almada, ya que desde el 14' protestó hasta que se cansó y ni amarilla le sacó; el penal bien sancionado, pero la expulsión de Carrillo ridícula y el VAR lo auxilió. En el gol anulado a Pachuca por reanudar sin su autorización, la regla lo respalda, pero increíble que le dé la espalda al balón, por eso no se da cuenta de que reanudan, caso que un árbitro FIFA no debe cometer.

Por último, hay que comentar que vi el mejor arbitraje de en muchos años en el Tigres vs Xolos, ya muy cerca de su retiro, espero que cierre su carrera arbitral de gran forma.

Y para cerrar, le mando un consejo a los directivos: es que de nada sirve que hagan llegar su carta de protesta porque no cambia el marcador del juego y mucho menos el nivel arbitral. La Comisión de Árbitros lo único que hace es archivarla junto a muchas que le llegan cada semana, exijan mejores dirigentes del arbitraje, instructores y gente en el VAR más capacitada.

