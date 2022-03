Se reivindicó el arbitraje

Pareciera que después del grotesco episodio suscitado en Querétaro, los equipos se concientizaron para comportarse adecuadamente, provocando que el arbitraje condujera los partidos de forma adecuada, ya que resalta la disciplina de los contendientes, porque vimos partidos con menos de 20 faltas como fue el Cruz Azul ante Pumas con 13, y el Necaxa contra Querétaro con 17, otros como el Juárez-Atlas con 30 y el Clásico con 31.

NO TODO FUE BENEPLÁCITO

Empezando por las designaciones que no entendemos, ya que a Víctor Cáceres lo designan en dos ocasiones: tanto de cuarto árbitro como de VAR; no obstante, haber roto la regla de juego en el Chivas ante Santos, donde reanudó el partido con 12 rojiblancos, pero sí fue sancionado el cuarto oficial Jorge Camacho.

Otra situación que no es entendible es la visita, tanto del presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, y del directivo Íñigo Riestra al campamento universitario, para dar una charla y a la vez reconocer aquel error donde no sancionaron penalti en la Liguilla con el Atlas (fractura a Dinenno). Incomprensible, pues ahora pudiéramos considerar que varios clubes necesitan la justificación del presidente por las malas decisiones de sus árbitros.

OTRA LANCHA

Vaya sorpresa que nos llevamos al ver en redes sociales en la fotografía al Sr. Óscar Julián Ruiz (colombiano), me supongo que fue invitado a la certificación de la treintena de árbitros mexicanos para el AVAR y VAR que se impartió la pasada semana, con esto quiere decir que Colombia tiene mejor VAR y futbol que el mexicano.

O será que el señor Ruiz es de la camarilla del chileno Osses, pues consideró que el náufrago (VAR mexicano) no necesita una lancha para que no se siga ahogando, necesita un buque, y por último preguntar si el señor Ruiz viene en apoyo al arbitraje mexicano por qué no está dentro de los dirigentes del arbitraje de su país, y otra por qué dentro de su confederación no está entre los instructores que capacitan a los árbitros de Conmebol.

LA JORNADA

Tuvimos que esperar 10 jornadas del torneo nacional para ver lo mejor del arbitraje, quiero resaltar el trabajo de Santander en el San Luis contra Puebla, que hizo uno de los mejores trabajos de su carrera, otro que sorprendió fue Fernando Hernández en el Cruz Azul ante Pumas, ambos lo hicieron como nunca lo habían hecho.

Quien me decepcionó fue Daniel Quintero, que está convertido en un árbitro que depende del VAR para tomar decisiones, existe un penalti sobre Benedetti que no sancionó y a pesar que el VAR le pide revisión y ni viendo la repetición tomó la decisión correcta.

O la expulsión de Reyes que es muy exagerada si la comparamos con la patada que le dio Medina por detrás y que no fue expulsado, en ambas acciones estaba de frente a la jugada, pero son tan inseguros que el llamado del VAR los pone muy nerviosos y se descontrolan el resto del partido.

César Ramos tuvo un partido muy sencillo, pero eso no quita que tiene que mostrar jerarquía, pues es de los que esté nominado para ir al Mundial, la acción de Castañeda es de roja y amonestó, tal parece que no está concentrado en sus partidos y lo único que le preocupa es su designación a Qatar, tiempo sin ser el mejor de México.

Para cerrar mi columna ojalá y esta "certificación" del VAR nos traiga menos participaciones erróneas, el criterio de los que operan es muy pobre y están abusando de los novatos a quienes piden revisar jugadas innecesarias y lo peor que los hacen caer en el error, ojalá y el trabajo que realizaron haya sido muy satisfactorio para que dicha herramienta mejore en su accionar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRIAN GONZÁLEZ NO INFLUYE, PERO LE FALTA