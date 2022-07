sin-cambios

Cuando los equipos están reforzando sus plantillas invirtiendo millones de dólares, el arbitraje tristemente se queda atrás. Sinceramente esperaba que Benito Archundia diera un golpe de autoridad quitando a toda la banda que, junto a Arturo Brizio, colocó en la más grande crisis al arbitraje, se quedó con todos los cuatreros y ya los resultados fueron catastróficos.

En el partido UdeG contra Oaxaca, el árbitro Antonio López DESTROZÓ EL PARTIDO con una buena cantidad de decisiones que perjudicaron al equipo local, ya que dos penaltis no fueron sancionados a su favor.

Las incorporaciones que realizó Archundia a la Comisión de Árbitros fueron de escasa calidad y gente muy limitada, empezando con su compadre Pedro Rebollar, que no tiene una historia exitosa dentro del arbitraje, con una carrera fugaz sin reconocimiento alguno, además de tener un paso siniestro en la delegación Jalisco como dirigente.

A quien mantuvo fue a su otro compadre, Antonio López Chávez, padre del árbitro Antonio López, de quien hago mención en líneas anteriores. López Chávez también con una carrera mediocre por su escasa calidad como árbitro y quien ahora se dedicará a cuidar la carrera de su hijo, que también es ahijado de Benito Archundia.

Por último, otra incorporación, la de Alejandro Ayala, que lo máximo que alcanzó fue ser un árbitro asistente de media tabla, gente de muy bajo perfil que estará capacitando a los árbitros mexicanos, pero es la gente que maneja Benito. Ya vimos los primeros resultados en Expansión, esperemos mejoría en Liga MX.

PAN CON LO MISMO

Como lo escribí en mi columna anterior, Benito Archundia llegó en blanco y las designaciones reflejan que todo lo que analizó durante el torneo como analista de TV no sirvió de nada. No puedes abrir el torneo con Santander (Necaxa vs Toluca), es ilógico, el torneo pasado finalizó con un nivel muy bajo, por eso salió de Semifinales y Final, es más, se le vio rengueando en los partidos y hace unos días tuvo una decepcionante actuación en la eliminatoria Sub 20 (El Salvador vs Aruba).

Abrir con alguien sólo por compromiso y pago de favores no es lo correcto, muy arriesgada esta designación. Otro que aparece en la Jornada 1 es el terror del arbitraje, Adonai Escobedo; ni Liguilla dirigió el torneo pasado y en el partido Guatemala vs Dominicana de Concacaf dejó que se cosieran a patadas. Pumas vs Xolos es mucho partido para este limitado árbitro.

Óscar Mejía, de los consentidos, pero en los Cuartos de Final del torneo pasado destrozó el partido, por eso ya no lo pudieron designar. No puedes abrir con alguien con tantas limitaciones y mucho menos designarlo al Tigres vs Cruz Azul; irresponsables designaciones.

En el América vs Atlas designaron al Cantante, pero lleva de VAR a Cesarín Ramos; ¿qué no saben que no se tragan y esas enemistades ponen en riesgo un partido? Mucho cuidado, pueden pasar cosas peligrosas.

Aplaudo las designaciones para Daniel Quintero, que necesita continuidad para mejorar. Deberá aprenderse el reglamento, porque el torneo pasado se le escaparon algunos detalles reglamentarios. También designan a Ismael Rosario López, que tiene una carrera muy prometedora, pero tendrán que trabajar en forma personal para mejorar; hay madera.

Fernando Hernández estará en el San Luis-León. Fue impuesto en la Gran Final sin merecerla; ojalá y ya demuestre por qué porta el gafete de FIFA. Jorge A. Pérez al Santos vs Monterrey, buen partido; ojalá y no se nos enoje, que es su gran problema. Para cerrar, 'Cesarín' Ramos en el Pachuca vs Querétaro. Con dos años y medio sin dirigir una Final por su bajo nivel, está muy cerca el Mundial; ojalá y tenga notable mejoría.

