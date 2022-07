Sin cambios

Después de ver los arbitrajes de la primera jornada, podemos percatarnos que no hay cambio alguno, las designaciones fueron elaboradas con una irresponsabilidad total, por lo que los trabajos fueron muy malos y muchos influyeron en el marcador.

Tiene mucho trabajo Benito Archundia, hay que mejorar la conducción del juego, protestas, penaltis, calificación de faltas y control del partido, exigir a los de negro que mejoren o se van a la banca, si siguen consintiéndolos esto será un verdadero desastre.

SIN REMEDIO

El tema de Santander ya es un escándalo, por algo lo regresaron de la eliminatoria Sub 20 por su bajo nivel, inseguro, falta de personalidad y carácter, así no se puede ser árbitro.

Lo designan porque le deben favores, no porque sea bueno, Toluca que nada de culpa tiene de la incapacidad de Santander, tenía que terminar con nueve hombres el primer tiempo, Volpi y Leo Fernández tenían que ser expulsados, pero ante la complacencia de Santander terminaron el partido y Toluca ganó el juego.

FERNANDO HERNÁNDEZ

Tres penaltis no sancionados en el Atlético de San Luis ante León, qué tristeza ver un árbitro sin credibilidad y totalmente inseguro.

No sabe arbitrar, es la verdad, sanciona faltas porque ha leído las reglas de juego, pero de conducción está perdido, otro que tiene blindaje por parte de la Comisión, pero tendrán que mandarlo a la banca.

ISMAEL LÓPEZ

En el Chivas ante Juárez, jóvenes que no quieren tomar decisiones importantes o no se atreven, van rumbo al fracaso, no hay explicación para no expulsar a Zaldívar después de darle con los tachones a Dueñas en la pantorrilla.

ÓSCAR MEJÍA

En Tigres ante Cruz Azul, difícilmente logrará algo interesante en el arbitraje, un error abrir el torneo con un silbante que viene de un pésimo arbitraje en Liguilla, la jugada más relevante del partido es el penalti a favor de Cruz Azul, que es bien sancionado, pero viene precedido de una falta sobre Gignac que no sancionó.

JORGE A. PÉREZ

Pensé que vería una versión mejorada de Jorge, pero no, qué decepción, en el penalti a favor de Santos no lo iba a sancionar, es más, ya empezaba su carrera hacia el centro del campo, pero alguien por la diadema le dijo que era falta, lamentablemente se equivocó porque penalti no hay y sí una golpe con el antebrazo de Preciado sobre la cara de un adversario que no sancionó, al final hay un jalón de playera sobre Pizarro, que a pesar de que el VAR le indica que hay falta él decide no sancionarlo.

FERNANDO GUERRERO

El 'Cantante' Guerrero, ¡ah, tremenda panza que se carga!, qué irresponsabilidad de la Comisión de Arbitraje designarlo con sobrepeso, además dirigió a control remoto, demostrado que anda fuera de ritmo, a cinco meses del Mundial y descuidado físicamente.

DANIEL QUINTERO

En Mazatlán ante Puebla, no puede arbitrar y que todo se lo resuelva el VAR, hay que tener un poco de independencia y resolver las decisiones importantes del partido, solo así va a crecer, de lo contrario será del montón.

Por último, me enteré de que Archundia anda de gira en la República presentándose con los equipos, ante la crisis que vive el arbitraje, lo mejor sería que se pusiera a trabajar con los árbitros y exigirles mejores trabajos, la capacitación e instrucción que ambas son un desastre tendrá que mejorarlas, si deja en manos de los vándalos que heredó y que le dejó el presidente anterior, esto no va a funcionar, personalmente tiene que supervisar las charlas técnicas y el trabajo técnico en forma personal y grupal, no puede confiar en gente que puso en crisis el arbitraje.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PÉREZ DURÁN NO CONVENCE A NADIE