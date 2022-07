Sin cambios

Después de que el presidente de la Comisión de Árbitros, Benito Archundia, reconociera los errores y horrores que cometen los silbantes y hablar en forma directa del gol anulado a Fidalgo en el América-Toluca, tal parece que éstos no entendieron o hacen las cosas a su antojo, y con sus propias reglas, porque en el Chivas-León pasó lo mismo, ya que le anularon un gol a Vega sin respaldo reglamentario.

Creo que le están jugando chueco a Benito, porque hay que ver las decisiones que toman los árbitros, el VAR y las designaciones que se llevan a cabo jornada tras jornada.

Son muy irresponsables y siguen colocando a sus allegados, familiares y amigos, la lucha de poder está desuniendo el arbitraje. Hay que tener cuidado, como imagen no es bueno, por eso los silbantes hacen lo que quieren, falta el liderazgo de alguien que ponga orden, las puñaladas están a la orden del día dentro de la comisión, el enemigo está en casa, de esos hay que cuidarse, Benito.

Quiero empezar con en arbitraje de Brian González en el Pachuca-Pumas, creo que no se ha dado cuenta de que ya no está en Expansión: caminó todo el partido, muy desganado, soberbio y menospreciando el juego; tiene serios problemas en la calificación de faltas, por eso hay muchas protestas.

Si el VAR le va a resolver todas las faltas de expulsión, mejor que no se presente, en la de Aldrete y Chávez las vio perfectamente, pero en lugar de expulsar, amonestó teniendo que intervenir los del VAR, así no va a crecer y lo malo es que se va a estancar.

Marco A. Ortiz, que lo mandaron a la banca en la doble jornada, tiene que ser más inteligente y capaz, no puede ser que en la mano de Vargas, portero de Atlas, llevaba la tarjeta amarilla en la mano y por instrucciones del árbitro asistente la cambió a roja.

En un árbitro FIFA eso no puede suceder, si quiere ser el número uno tendrá que trabajar bastante.

Fernando Guerrero, otro que va a la banca, inventó el penalti sobre Antuna y otro muy claro también a favor de Cruz Azul no lo sancionó. Se acomoda todo y es muy astuto para hacerse el desentendido en jugadas claves, ese tipo de arbitrajes sin jerarquía no sirven, por eso con el pobre nivel que tiene 'Cesarín' Ramos le ganó el Mundial.

Hablando del mundialista 'Cesarín', no puede arbitrar con 13 tarjetas el Necaxa-Juárez, qué lástima que el Mundial le llega en el peor momento de su carrera, le quedan unos meses, ojalá recapacite y mejore su desempeño, la Comisión le dará juego cada jornada, aunque no lo merezca.

El caso de Fernando Hernández es alarmante, muchos años y partidos en Liga MX y no aprende. No sabe conducir un partido, por eso nunca tiene control del juego, siempre depende del VAR, no hay partido que no le resuelvan el tema: 'VARdependiente'; de frente a la jugada del penalti y no lo sancionó en el minuto 3 y se tardó para reanudar.

Santander en el Querétaro-Monterrey, que es de lo más rescatable, por eso se ganó la repetición en la doble jornada.

Por último, comentar el regreso después de cuatro meses del novato Guillermo Pacheco, que no arbitraba desde el 3 de abril, dirigiendo León-Puebla, donde no le fue muy bien, parece que eso no le importa a los designadores, porque lo ponen en el duelo de los Esmeraldas, donde fue su último partido y como lo comenté no le fue nada bien, León-Toluca, mucho partido y plaza para este joven.

