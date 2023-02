Es una pena ver que cada semana se habla de malos arbitrajes, las quejas de los equipos están a la orden del día, es notoria la falta de instrucción y capacitación; los intereses personales y la desunión del arbitraje está causando serios problemas, agregando la lucha de poder de los dirigentes del arbitraje.

Cada quien pelea por su grupo y cada quien quiere designar a sus allegados, entiendo que la incorporación de Benito Archundia no está dando resultado porque llegó en blanco y sin saber lo que tenía que hacer o el paquete que le esperaba; no estaba ni está preparado para dirigir el arbitraje, pero si no te dejan hacer nada, ya te corrieron a los que llevaste, por dignidad hay que irse, pero es algo que no conoce, ser un presidente florero nunca va a funcionar.

LA JORNADA

Tengo que empezar por el Santos 2-2 América, donde Diego Montaño no estuvo a la altura, tuvo la oportunidad de expulsar en dos ocasiones a Brunetta y no lo hizo, lógico, era local y eso les pesa mucho a los árbitros, pero eso sí, en el minuto 89, ya que está acabando el partido, expulsa a González, de Santos, y eso porque el VAR se lo indicó, seguramente si este sistema no existiera, no lo expulsaría, el penalti a favor de América bien sancionado, pero ingresaron cuatro jugadores de ambos equipos al área de penalti y no repitió: el gol del empate de América viene precedido de una falta inexistente sobre Martínez.

León 0-1 Pachuca, Guillermo Pacheco, muy sobrado sintiéndose figura, pero qué desastre de arbitraje, necesitan darle muchos partidos en Expansión para ayudarlo y mejorarlo, esta versión que vimos en el partido no funciona para Liga MX, expulsó a Campbell y Sánchez injustamente, el segundo ni yendo al VAR toma la decisión acertada, no sancionó un claro penalti a favor de los Tuzos y perdió la brújula, al final ya no sabía qué hacer.

Monterrey 2-1 Toluca, Víctor Cáceres no se atrevió a expulsar a Berteramne por un codazo, a Medina lo amonestó ridículamente por retardar el juego en saque de banda, pero al 45' le tembló la mano para mostrarle la segunda amarilla, le dieron el gafete de FIFA muy prematuramente y va en camino directo al fracaso si no lo instruyen en forma personal.

Pumas 2-2 Atlas, ya es vergonzoso lo que hace este árbitro, Daniel Quintero con una inseguridad e incapacidad muy notoria, vio el penalti de Vargas y no quiso sancionarlo, el VAR lo sacó de la barranca y lo sancionó, pero se le olvidó expulsar a Vargas, portero de Atlas, creo que su camino era seguir jugando futbol, de árbitro, muy decepcionante.

Lo poco rescatable fue Luis Enrique Santander y César Ramos, que salieron sin problemas, el primero en Cruz Azul 0-1 Tigres, donde le dio buena fluidez aplicando la ventaja constantemente, y César ojalá y deje de andar de soberbio, cuando quiere arbitra bien.

Felicitar a Fernando Guerrero, ya que lleva dos designaciones en el Mundial de Clubes de VAR y no dudo ni tantito que lo veamos de nueva en la Final

Pare cerrar, no me explico cuál sea la causa o de qué sirva mandar árbitros FIFA y de Liga MX a la Sub 20, me parece una falta de respeto total, no para los árbitros, pero sí para esa categoría, porque si no arbitran por malos en la máxima categoría qué culpa tienen los de la Sub 20 para que les manden a este tipo de árbitros, mejor mandarlos a la banca, sería una buena decisión para que mejoren y hagan un esfuerzo por hacer mejores trabajos, o sólo lo hacen para que no pierdan su ingreso semanal.

