Tan malo el partido como el arbitraje, Fernando Hernandez no influyó en el marcador del partido que para la comisión de árbitros ya es mucho, pero que gran escasez en recursos arbitrales, está convertido en un pita faltas y saca partidos.

En 16 minutos llevaba 6 faltas y 4 amonestados, esto derivado de la pésima calificación de faltas, de aplicar la ventaja ni idea, siempre beneficia al infractor, entiendo que no tienen árbitros agregando que no los capacitan bien, hay que conformarse con esto. No hay más.