tienen-el-valor-o-les-vale

Hay varias situaciones que le deben preocupar y ocupar a la Comisión de Árbitros: el bajo nivel de los mundialistas, la pésima calificación de faltas y el poco respeto y credibilidad que tiene el arbitraje.

Las designaciones son muy irresponsables, qué parámetros utilizan para designar, arriesgan los partidos y a los silbantes, por eso cada semana hay protestas e inconformidades, arbitrajes de escasa calidad y en algunos casos corrientes.

Espero que tengan el valor de reconocer que el trabajo que están llevando a cabo no está funcionando y hay que cambiar la estrategia, o les vale, becados y sin desempeñar un trabajo adecuado para mejorar el arbitraje.

Otro tema preocupante es la forma en que están llevando la carrera de los novatos; aplaudo que reciban oportunidad, pero no tienen la menor idea de cómo asesorarlos, corregirlos y los están llevando directamente al fracaso, como lo han hecho con muchos, sigan así y en pocos años el arbitraje mexicano quedará en ruinas.

Hay poco rescatable y a veces se ensañan con ellos con el fin de proteger a cierto grupo, familiares y amigos, ojalá y corrijan la forma en que están administrando el arbitraje, porque el que emplean es muy deficiente.

LA JORNADA

Empezaremos con Fernando Guerrero, que no puede dar este tipo de arbitraje, no sancionó dos penaltis, uno a favor de cada equipo, muy claros.

En la jugada de Nervo, increíble que no haya tomado la decisión de expulsarlo, después de sancionar la falta y decirles una buena cantidad de mentiras a los jugadores de Querétaro del porqué no lo iba a expulsar. Ahora entiendo por qué no le alcanzó para ir de central al Mundial.

'Cesarín' Ramos va en caída libre, por eso ya hay una protesta de Xolos por la expulsión de Díaz, a quien lo echó injustamente. Se supone que debe aplicar el protocolo a la perfección en caso de choque de cabezas de dos jugadores, pero le valió y dejó correr la jugada.

Mejor Montecinos se percató de la gravedad del choque, por lo que desesperadamente le decía que detuviera el partido, ojalá y recapaciten ambos, ya que no pueden ser la imagen del arbitraje, qué mal andan.

Designan a Jorge Camacho al Mazatlán-Chivas, muy irresponsablemente, muy limitado, alguien tiene que sentarse con él y explicarle lo que tiene que corregir.

Está escaso de recursos, no sabe ubicarse y la calificación de faltas es muy pobre, por eso no expulsa a Alanís al inicio del juego, inventó el penalti a favor de Chivas, porque no vio nada.

Se nota que hay desesperación en la Comisión, porque recurrir a Eduardo Galván para designarlo en San Luis- Necaxa, es que hay serios problemas para encontrar confiables, pero recurrieron con uno de los peores que hay en México.

En el caso de Óscar Macías, Daniel Quintero y Víctor Cáceres no hay mucho que hablar, se han vuelto VARdependentes, no hay una solo jugada complicada que resuelvan todo, se lo tiene que decir el VAR, están frente a la jugada y no sancionan nada, muy irresponsables y comodinos.

Marco A. Ortiz pasa un gran momento y sus trabajos lo colocan como el mejor del torneo, de los que se hacen respetar, especie que está desapareciendo en México, otro que realizó un buen trabajo fue Santander en el América-Juárez, ambos lo rescatable de la jornada y párale.

Seguimos en espera de una buena jornada, los arbitrajes no están a la altura del torneo, viene la jornada No 8 y no vemos por donde mejoren, ojala y los directivos exijan a los capacitadores y árbitros notable mejoría, ya que esto va de mal en peor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS SANTANDER, DE LOS POCOS QUE SE SALVAN