todo-sigue-igual

Debería existir en el Reglamento de la Comisión de Árbitros que ningún comisionado puede tener algún parentesco familiar con los árbitros, hay varios casos de excesos y abusos que siguen aún sin ser erradicados en el arbitraje.

Algunos años atrás fueron los Gasso, recientemente el caso de Mauricio Morales y su hijo Édgar Morales, que fue exageradamente favorecido con designaciones, incluyendo que lo ascendieron a la Liga MX para cobrar honorarios y su sueldo adicional arbitrando sólo un partido el torneo pasado en dicha categoría, ahora hay alguien con mucho más apoyo, ya que Iván López no sólo es hijo de Antonio López Chávez, instructor de la Comisión de Árbitros, también goza del apoyo de su padrino Benito Archundia.

Fue tanta la ayuda que recibió, que nada más el jovencito recibió 25 designaciones el torneo pasado en las diferentes categorías, tuvieron que allanarle el camino para designarlo a la Final de Ida de la Liga de Expansión, donde injustamente bloquearon a Salvador Pérez, quien hizo 11 juegos de central en Expansión, uno más que el ahijado, los árbitros lógicamente están molestos por la cantidad de designaciones y el apoyo que recibió.

Ojalá y algún día logren controlar estos abusos que perjudican el progreso del arbitraje y beneficia sólo a los familiares, amigos y grupos de apoyo, y no duden que el próximo torneo lo debuten en Liga MX.

FALTA DE COMPAÑERISMO

Con gran interés estoy viendo los partidos de Liga Femenil, en verdad vale la pena ver a las chicas arbitrar, lamentablemente las mandaron a la guerra sin fusil al incorporar el VAR sin tener la instrucción y capacitación adecuada, pero peor fue designar a los árbitros de Liga MX de VAR, quienes mostraron poco compañerismo y abusos queriendo manejar los partidos desde el VAR.

El caso más agresivo fue el de ADONAI ESCOBEDO, que se sintió el central y le destrozó el partido a Diana Pérez Borja, el 'Gato' Ortiz siguió la misma línea y llamó a Francia González en una jugada que no amerita ni tarjeta amarilla en la Final de Ida, lo bueno que pusieron a los dos finalistas de Liga MX, imagínense si ponen a otros.

EXPANSIÓN

Como ya comenté antes, designaron en la de Ida al ahijado de Benito Archundia, Iván López, quien es notoria su falta de madurez para dirigir un partido de esta magnitud, todos le gritan, protestan al no mostrar autoridad y personalidad, amonestó al minuto 14 a González, de Atlante, y al 66' da un manotazo en la cara a un adversario y no lo expulsó, de ahí el partido se volvió ríspido y con protestas.

En la Vuelta, designaron a Mario Terrazas que se le escapó un penalti a favor de Atlante del tamaño del estadio, estaba de frente a la jugada y no quiso sancionarlo, pero la falta de compañerismos también ya mencionada se mostró cuando su asistente Erick Durón que vio lateralmente el jalón de playera y no apoyó.

MARRUFO

Me enteré que Benito Archundia quiere traer a como dé lugar al 'Sheriff' Antonio Marrufo para reforzar su limitada Comisión de Árbitros, lamentablemente no cayó bien la propuesta a los federativos por el pasado que MARRUFO tiene cuando fue miembro de la Comisión, donde lo corrieron por rebeldía y traición a su gremio, pero lo importante de quien venga es que lo haga para trabajar y no para estar becado por la FMF.

JUEVES NEGRO

Por último, ojalá y a los árbitros se les olvide lo que sucedió aquel 'Jueves Negro', donde Archundia de plano los dejó morir solos, primero les mintió que iba a estar con el grupo, fue a reuniones y luego se escondió.

Después de la reunión con los directivos de la FMF, donde los árbitros fueron destrozados, recuerdo bien las palabras de Benito Archundia en el estacionamiento del centro de capacitación, TODOS SALDREMOS BENEFICIADOS CON LO QUE PASÓ, lo malo que el único beneficiado fue él, ojalá y los árbitros se lo perdonen, de lo contrario veo difícil que le sean leales y luchen por mejorar el arbitraje.

