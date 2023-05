NI CÓMO AYUDARLOS

Como empezaron terminaron: una temporada para el olvido por el bajo nivel en que se encuentra el arbitraje mexicano. Ni los consagrados, y mucho menos los novatos, lograron levantar; el VAR en su peor momento, ya no saben cuándo intervenir y cada quien hace lo que quiere. Es lógico, cuando no tienes instructor para esta herramienta y tampoco designas a las personas adecuadas, es imposible obtener buenos resultado, un verdadero desastre.

¡Pobre Benito!, no hay en este momento un solo directivo que le crea que el arbitraje ande bien, aunque ya encontró una buena excusa y anda diciendo que le dejaron un cochinero, lógico, para tratar de cubrir el pésimo momento de los de negro y conservar su chamba. Lo cierto, es que ya pasaron dos torneos y sigue sin existir dirección, instrucción ni capacitación en ningún nivel. Todas las categorías padecen de malos arbitrajes y hay desconfianza total en directivos, técnicos y jugadores. Si el torneo regular fue muy malo en general, ¿qué nos esperamos en la Liguilla?

LA ÚLTIMA JORNADA

Óscar Mejía y Santander. Los equipos deberían de comprar un seguro de daños que cubriera lo que este par ocasiona cuando arbitran. ¡Vaya cosa tan espantosa verlos arbitrar! El primero, sin idea, no sé cómo se atreven a designarlo, pasado de peso, lento y con serios problemas en la calificación de faltas, por eso no señala un claro penalti sobre Guzmán; convierte expulsiones en amarilla y con problemas reglamentarios. Santander: Ni un árbitro del llano tiene tantos problemas en la técnica arbitral, muchos años en Liga MX y no aprende ni aprenderá; dos veces le pegó el esférico, le da la espalda al balón, por favor, eso es de primaria. En el penalti a favor de Santos está de frente a la jugada y no se atrevió a sancionarlo; dos minutos después, revisa la jugada porque el VAR le dice y otorga penalti, lento, lejos de la jugada, pésimamente ubicado y con serios problemas físicos agregando que es muy torpe en sus movimientos. Queda claro que sólo está por el dinero.

Guerrero. Al Cantante solo lo vi 28 minutos cuando le cambio la tarjeta roja por amarilla a Romero de León, lógico era local y por ningún motivo lo iba a expulsar, ni cómo ayudarlo, teniendo potencial para ser el mejor, lo desperdicia queriendo quedar bien con los locales, chao chao.

El Gato Ortiz, en el peor momento de su carrera, es designado al Mundial en Argentina, muy lejos del nivel que tenía hace dos años, lo cambiaron totalmente, ya no se responsabiliza, está de frente a las jugadas y ya no sanciona nada, hay un penalti a favor de Atlas en el minuto 88 y no lo sancionó, a ver si no hay repercusión porque es el equipo del hermano del jefe, si arbitra así en el Mundial lo van a regresar en la primera etapa, qué lástima, lo perdimos.

Diego Montaño. Es necio, sigue demostrando que no nació para el arbitraje, no tiene credibilidad, todo le protestan y manotean, transpira inseguridad y la transmite, no hay forma de arriesgar un partido en Liguilla con este árbitro, por favor no lo designen.

Óscar Macias y Daniel Quintero, no aportan nada, la verdad no pierdo el tiempo viendo sus juegos, no son nada confiables, pero es lo que hay, el primero un fósil viviendo horas extras en el arbitraje, el segundo un novato inexperto.

César Ramos hizo un buen trabajo en Toluca vs Necaxa porque venía de hacer uno muy malo en Concacaf, una pena que no ha logrado levantar, tiene el mismo nivel de antes de irse al mundial que lo alejó de las finales tres años, ahora ante la ausencia del Gato que se va al Mundial tiene una gran oportunidad de colarse, ojalá y siga arbitrando como lo hizo en este partido porque durante la temporada ha tenido muchos altibajos.

Viene la Liguilla y no se ve por dónde mejoren, espero que sean más profesionales y responsables, entiendo que no hay instructores y su presidente solo se dedica a cuidar su chamba defendiendo lo indefendible, pero háganlo por su carrera, por su trayectoria y por su nombre, mejoren por su bien y olvídense de la mediocridad de su comisión.

