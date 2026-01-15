Desmantelan narcolaboratorio en Guerrero ligado al hermano de Emma Coronel

Fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el estado de Guerrero que derivó en el desmantelamiento de varios inmuebles utilizados para la elaboración de drogas, como parte de acciones contra el crimen organizado en la región.

El inmueble asegurado estaría vinculado al hermano de Emma Coronel, de acuerdo con las investigaciones./ AP

De acuerdo con la información oficial, los inmuebles funcionaban como narcolaboratorios, donde se realizaban procesos para la fabricación de sustancias ilícitas. Durante las diligencias, las autoridades aseguraron equipo, materiales químicos y otros insumos empleados para la producción de drogas sintéticas.

Las investigaciones apuntan a que uno de los laboratorios estaría vinculado a Omar Coronel, hermano de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. El nombre de Omar Coronel ha sido señalado previamente en investigaciones relacionadas con actividades delictivas.

Además, se le ha relacionado con hechos ocurridos durante la segunda fuga de “El Chapo”/ AP

¿Qué relación tiene el narcolaboratorio con el círculo de “El Chapo”?

De acuerdo con reportes oficiales y periodísticos, Omar Coronel ha sido identificado como una figura cercana al entorno familiar de Guzmán Loera. Además, se le ha relacionado con hechos ocurridos durante la segunda fuga de “El Chapo” del penal del Altiplano, en 2015, aunque las autoridades no detallaron su participación directa en estos operativos recientes.

Los inmuebles desmantelados formaban parte de una red de producción de drogas, cuya operación representaba un riesgo para la seguridad y la salud pública, debido al manejo de sustancias químicas altamente peligrosas.

Durante el operativo se incautaron sustancias químicas y equipo para la elaboración de drogas./ RS

Aseguramientos y continuidad de las investigaciones

Durante el operativo, las autoridades inutilizaron los laboratorios y aseguraron los materiales encontrados para evitar que fueran reutilizados. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en el lugar, aunque las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales que operan en Guerrero y otras entidades del país.

El caso se suma a otros operativos recientes contra la producción y distribución de drogas, en un contexto donde el combate a los narcolaboratorios se ha convertido en una prioridad para las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones seguirán abiertas para determinar el alcance de la red criminal y confirmar los vínculos con personajes relacionados con el Cártel de Sinaloa, mientras se refuerza la vigilancia en la zona para evitar la reactivación de este tipo de instalaciones clandestinas.