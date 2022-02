"Ya chole"

Después de ver la Jornada 7, confirmamos que el arbitraje ya tocó fondo, por más que ARTURO Brizio desea tapar los errores en su video semanal, ya es totalmente imposible, las quejas y críticas se le vinieron encima y perdió el control del arbitraje, sus instructores no sirven en ninguna categoría, hay abandono total en instrucción y hay un valemadrismo por parte de los árbitros que están en total libertinaje ante la ausencia de un líder en el gremio.

El 15 de junio de 2017 es la fecha que no olvidaré porque alabé la llegada de Arturo Brizio a la Comisión de Arbitraje, bien recuerdo que comenté que el arbitraje iba a mejorar, que recuperaría la credibilidad, que tendría un líder, pero qué gran decepción, me equivoqué al hacer ese comentario.

Lo que pasó en el Atlante vs Pumas Tabasco con Alejandro Funk es indignante, le golpearon el brazo (Ramiro Costa), dándole un manotazo para impedir que Funk lo detuviera con la mano, dicho silbante es indigno de portar el uniforme y pertenecer al arbitraje profesional, no reportó nada en la cédula, se han vuelto indignos y vendieron su alma al diablo.

LA JORNADA, ¡UUUUFFFF!

Fernando Hernández, en el Chivas vs Puebla, después de una acertada conducción en el primer tiempo, en el segundo tiempo realiza un abominable trabajo, iniciando en el 66', al conceder el segundo gol del equipo poblano precedido de una falta que ocasionó las protestas y la amonestación a Raúl Gudiño y la expulsión de Alexis Vega, intervinó el VAR para checar la falta mencionada y a pesar de ir al monitor, concede el tanto, culmina con otra decisión al minuto 90 al no marcar un penalti sobre Hiram Mier.

El caso de Diego Montaño es para llamar la atención, en tres ocasiones intervino el VAR (37', 45' y 76'), perdiendo 11 minutos. Cesar Montes le gritó, lo encaró y no tuvo el valor de expulsarlo, permite de todo y carece de credibilidad, un árbitro del montón, que junto con el VAR realizan una labor de muy bajo nivel, estancado totalmente.

Fernando Guerrerro

No cabe duda que la Comisión de Arbitraje tuvo el gran acierto de usar a este silbante para este juego de alto grado, ya que se dedica a concertar y conciliar, pero no aplica las reglas de juego, en el cual hace uso de ese gran don que tiene de ser VIVILLO, si bien no es su culpa, el VAR lo llama (15') en un fuera de juego, mostrando el escaso nivel de la gente que lo opera.

Mi pregunta es ¿cuántos partidos tiene dirigieron en la máxima categoría del futbol mexicano Ángel Monroy y Cristian Espinoza para estar en el VAR? Guerrero amonesta y expulsa cuando quiere, inventa faltas para acomodarse determinadas jugadas como fue en el 63', sanciona mano del jugador de Pumas, y ante las protestas inventa una falta dentro del área a favor de los felinos, las dos amonestaciones a Diogo no proceden, la primera, el que da la patada es Ochoa y en la segunda nunca golpea a un adversario en la chilena, un arbitraje donde se acomodó todo sin ser serio y responsable para no influir en el resultado.

Como para qué, después de varias jornadas en la banca y con sólo tres partidos en el torneo, decidieron sacar del baúl de los recuerdos a Óscar Macías, que nuevamente nos muestra su escaso nivel para conducir un partido de futbol con muchas patadas, muchas protestas y cero recursos arbitrales, muestra mucha inseguridad.

Por último, hablaremos del novato Daniel Quintero, que tuvo un partido muy tranquilo hasta que se equivocó en el 48' donde aplica incorrectamente la ventaja a favor de Tigres. Hay empujones entre Vigón y López en media cancha, en vez de parar el juego, lo deja correr y luego expulsa a Vigón, pero el VAR le cambia la tarjeta.

Viene una jornada doble en el campeonato mexicano y no tienen árbitros, por lo que se ve el retorno de Santander, Ortiz y posiblemente el terror del arbitraje, Adonai Escobedo.

