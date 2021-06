Aguilar y Orbelín, lejos de renovar con Cruz Azul

POR LA DINASTÍA

A pesar de que hay mucho rumor de movimientos alrededor del plantel Campeón, la Nación Azul puede estar ilusionada con que la gloria no se detendrá con La Novena, sino que en La Máquina ya hacen todo lo posible por fincar la base de una dinastía en nuestro futbol. Hoy te cuento de algunos casos.

De entrada, el tema directivo cada semana va mejor. Para la Asamblea de Dueños ya se sentó Álvaro Dávila como el presidente y representante de Cruz Azul, logro importante que no se había conseguido desde que el gobierno persigue a Billy Álvarez. Eso sí, ningún miembro del nuevo consejo de administración de la Cooperativa puede acudir. Pero no se necesita.

Lo único pendiente en temas de pantalón largo es si seguirá Jaime Ordiales, quien está como florero en La Noria y es palpable el distanciamento con el equipo que trajo Dávila y que logró el campeonato. También es ‘pecata minuta’.

Este miércoles ya se reunió el Presi con Reynoso para avanzar a pasos grandes en la renovación, a pesar del hermano incómodo, Mario Ordiales, a quien Jaime le impuso como representante a Juan. Habrá peruano en el banquillo cementero por largo rato.

SEDUCEN PORQUE PUEDEN SALIR GRATIS

De las renovaciones, sólo hay dos que están lejos. La que casi está descartada es la de Pablo Aguilar, pero me cuentan que está en puerta el relevo, de eso te cuento más el martes.

La otra es la de Orbelín. A casi seis meses de que finalice su contrato, aún no hay firma para que lo extienda y que evite que empiece a negociar oficialmente con otros equipos; aunque mi querido Álvaro asegure que están cerca, el jugador aún no tiene propuesta azul que le convenga.

Lo que sí tiene ya su repre, son jugosas ofertas de palabra del Norte, con mucho mejor sueldo del que ahora percibe, condicionado a que llegue gratis en diciembre; la más atractiva no es de Tigres, como se especula, sino del Monterrey. Los felinos le ofrecen mejorar el 30 por ciento de sus quincenas; los Rayados se fueron al 40 por ciento. La Máquina quiere sacarle rendimiento a Pineda si no lo logra renovar, vendiéndolo o en intercambio este verano, pero los regios prefieren no gastar si lo pueden tener sin costo en un torneo más.

La otra es la opción europea, pues con 25 años y con ficha libre a fin de año es atractivo, además de que se puede cotizar este verano con el Tri.

Lo que es un hecho es que en La Noria se dan de topes porque ni la directiva anterior ni Ordiales tuvieron la visión de renovarlo antes de que se les viniera el tiempo encima.

SANCIONAN SIN VER PROVOCACIÓN; APELARÁN

Uno que está cerca de firmar es Chuy Corona, a quien castigaron tras discutir con un comisario de la Final a pesar de que anticipé que no pasaría, y acá aclaro un par de puntos.

Primero, puse que era Canchola el que provocó al portero celeste, cuando en realidad fue otro, Odilón Trujillo, aunque su jefe estaba también en cancha. El comisario primero gritó y empujó al hijo de Corona en pleno festejo. Cuando Jesús se dio cuenta se le fue encima al vigilante; esa es la toma que ya todos vimos y con la que sancionaron, pero les faltó ver el relajo completo, con la agresión previa.

Pedí referencias de este comisario y me dieron las peores, especialmente en periodo de pandemia, pues bajo el pretexto de los protocolos de salud, Odilón se metió en problemas con varios clubes, incluidos algunos socios comerciales a los que maltrató.

Segundo, en Cruz Azul están tan indignados por la sanción que van a apelar el castigo, pues consideran que fue justo eso, una provocación. No se vale que la carguen sólo con Chuy.

LLEGÓ GRATIS Y GRATIS SE PUEDE IR

En temas de futbol de estufa, hace unas semanas puse que el valor de transferencia de Thauvin no era el que señala Transfermarkt, y hoy lo vengo a confirmar con un dato escalofriante.

Ya te había escrito que el francés es el mejor pagado de Liga MX con los cinco melones de los europeos que recibirá al año, claro que de ahí tendrá que repartir a los que le ayudaron a lograr este contrato, de lo que te contaré después.

Pues te platico una perlita de su contrato: resulta que así como llegó, gratis, sin costo de transferencia, así se podrá ir en cualquier momento, libre, sin que ningún otro club pague a Tigres un centavo. A Florian lo firmaron con un sueldazo y con una condición inaudita en nuestro futbol, y casi en el mundo para cualquier estrella: no tiene claúsula de rescisión de contrato, pues pidió que si llega un equipo por sus servicios puede irse gratis. Increíble, pero cierto.

REPRUEBAN AL IRAPUATO PARA SUBIR

Y ya en temas de divisiones inferiores, me cuentan que no es en automático el ascenso del Irapuato a la Expansión Em Ex, es más, que la semana pasada ya reprobó la revisión de su estadio para subir.

Resulta que el Sergio León Chávez no pasó el examen de revisión por parte de la liga en el tema de estructura por afuera, pues está ‘forrado’ por locales comerciales, que rompen con los protocolos de seguridad del torneo. Hay desde un bar hasta una carnicería, de una tiendita hasta una tortería, un riesgo en una división que busca certificar a los clubes para ascender al Máximo Circuito en dos años.

No falta el abusado que ya se armó la teoría de la conspiración metiendo otra vez a Irarragorri, quien terminó mal con la familia San Román, que ahora trae a los freseros, ya ves que incluso Javier se bajó a dirigir al equipo Campeón de la Liga Premier, pero ya te di la explicación, así que nada que ver.

Los San Román y el gobierno de Irapuato aún tienen tiempo para arreglar el estadio, y me dicen que el gran argumento es que hay otros estadios en el circuito que tampoco cumplen, así que no deberían dejarlos fuera. Veamos.

ESTÁS QUE TE VAS Y TE VAS…

Ya de salida, vaya revuelo que levantó mi compadre Alvarito Morales con su tuit insinuando que se había acabado su relación con ESPN. Y se enganchó más de uno. Te confirmo que el polémico conductor se va del canal… pero para tomar vacaciones por un periodo relativamente largo, es decir, volverá al Líder Mundial a seguir subiendo el rating en unos meses. Abusados.

