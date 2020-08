Alan Mozo, el nuevo 'fiestero' de la Liga MX en plena pandemia

OTRO FIESTERO EN UN 'GRANDE'

Esta columna ya parece el ‘Noti contagios’, pero ni modo, alguien tiene que hacer la chamba. Después de los casos de los fiesteros de Chivas que recibieron sanción económica a pesar de que fueron reincorporados, y luego de los Diablos a los que ni cosquillas les hizo que balconeara sus desveladas con chupe y mujeres, ahora tengo que exhibir a otro jugador de un grande de nuestro país: Pumas.

Ya había confirmado que los anteriores positivos en el Club Universidad fueron el Lobo Iniestra y Alan Mozo, pues este miércoles el equipo oficializó un nuevo caso que me reservaré el nombre, como lo hice con los anteriores hasta que otro medio los ventiló.

Pues hoy te cuento las diabluras de uno de los jugadores más talentosos de Universidad, pero con la peor disciplina del plantel: Alan Mozo. El lateral tiene varias anécdotas de llegar en estado inconveniente a las prácticas, pero se las han pasado. Hasta hoy, pues ésta ya la hizo con pleno conocimiento de que debe cuidar el protocolo sanitario.

Mozo no ha sido titular este torneo, en sus cuatro juegos, sólo dos los inició. Y es que acarrea el problema de sobrepeso con el que volvió a las prácticas tras el confinamiento. Pues ahora me lo acaban de cachar en una pachanga en plena contingencia y ahora salió positivo. Te cuento…

DE LA PACHANGA AL CONTAGIO

La fiesta fue en la casa de otro futbolista, y no de Pumas, sino del Cruz Azul: Pablo Cepellini, quien también sale muy alegre en los videos. Para no hacerla cansada, basta decir que Mozo salió gateando de la fiesta del charrúa, que vive en Jardines de la Montaña, muy cerca de Cantera.

El organizador, casualmente, no fue el uruguayo de La Máquina, sino que sólo puso la casa. Quien organizó la party es uno de los conocidos del plantel felino que se pinta sólo para armarles las fiestas: el Orejas, quien sale en la foto que acá subo junto a los futbolistas.

La fiesta fue el lunes después del juego de los auriazules ante Mazatlán, así que imaginate como llegó Alan a la práctica de los universitarios del día siguiente.

Una fiesta más, una fiesta menos, acá lo trascendente es lo que hizo Mozo, quien salió positivo esa semana y ya no fue convocado ante Tigres. Resulta que Alan, con el alma rebelde que se carga, estaba fastidiado ya del programa que le mandaron para bajar de peso, y para que lo dejaran descansar, días antes se la jugó para ser contagiado: agarró el cubrebocas de uno de sus compadres que ya había dado positivo, el de Alejandro Mayorga. Y se le cumplió, salió positivo. Esto lo saben varios de sus compañeros, que le llegaron a decir un ‘ya ni la chingas’. Y no es para menos.

Contagiado, valiéndole sombrilla en plena fiesta, y luego conviviendo con el plantel. Vaya joyita que tiene Pumas. Es un tremendo jugador, tiene un futuro deportivo sensacional, pero no cabe duda que no le sube agua al tinaco. Veamos cómo reacciona ahora la directiva de Universidad. Confío que no se quedarán de brazos cruzados.

SON MÁS ÁRBITROS LOS DESESPERADOS

Ya no me clavo en el problemón que tiene Brizio con el VAR y la falta de personalidad del arbitraje mexicano, sino que voy ahora a denunciar las condiciones de muchos silbantes que están pasando aceite y no reciben ayuda.

Esta semana circuló una carta dirigida a la FMF para evitar que Brizio Carter “siga hundiendo al arbitraje mexicano”, en la que acusan favoritismo de Arturo Ángeles, Pedro Reyes, José Santana, Israel Perea y otros nombres, y piden dignidad para todos y hacer cambios. El gran problema es que no viene firmada.

Ya me enteré que el documento viene de árbitros de las categorías juveniles y femeniles, que no están siendo considerados debido a la pandemia. Me dicen que uno de los temas es que por el alto costo de las pruebas Covid-19, sólo se las aplican a un grupo, y que a ese es al que les dan partidos, y que han dejado a más de 400 silbantes sin participación, y que desde marzo no perciben remuneración. Aunque esperan que todo mejore en septiembre, cuando inicien las Ligas Premier y Tercera División Profesional, hoy están desesperados y tratan de elevar la voz. Veamos si mi amigo Yon de Luisa los escucha, o si Brizio ya les tira una ayudadita.

LE COMEN EL MANDADO A DOÑA TELE

¿Cómo has visto las transmisiones de la Liga de Expansión con este nuevo formato de tener derechos por día? Pues ahí va, y a pesar de todos los problemas que tuvo Fox Sports para pasar el inicio de la Jornada 1, al canal le fue mucho mejor que a su aún ‘medio hermano’ y principal competidor, ESPN.

Resulta que Fox tuvo en promedio 28 mil espectadores para los partidos del miércoles, mientras que el ‘Líder Mundial’ apenas los vieron 5 mil, cifras que son realmente bajas, pero que muestran claramente que la gente aún prefiere a los azules, a pesar de que los rojos tienen al talento mejor pagado.

Lo que te cuento hoy es que hay molestia entre las televisoras que sí pagaron por tener estos derechos en la Expansión MX, pues resulta que hay varios clubes que cedieron sus derechos locales, ¡y los están transmitiendo en línea! Es decir, le están comiendo el mandado a las televisoras.

Por ejemplo, este miércoles, ESPN mandó el partido a su aplicación y resulta que Telesur le comió el mandado, pues la televisora del Sureste mexicano pasó el juego en Facebook y YouTube, hasta que les tuvieron que hablar de la Liga MX para que lo bajaran …pero al minuto 84.

El equipo de la familia Rosas le cedió esta posibilidad al canal privado de su región, y así transmiten en la península, sin pagar un peso a la Liga de Expansión MX, y por tanto, es negocio del equipo de Mérida, sin compartir a los demás. Me aseguran que es parte del acuerdo que tienen con el gobierno local, pero eso aún no lo confirmo.

Hay que recordar que Venados es uno de los rebeldes que se quejaron ante el TAS y están buscando cómo sacarle más dinero a los equipos de la división de plata y de Liga MX. No cabe duda que salieron muy vivos mis amigos yucas.

