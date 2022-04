Álvaro Fidalgo ya es sondeado para regresar a España

LO SEDUCE LA MADRE PATRIA

No cabe duda que Álvaro Fidalgo fue una de las cosas buenas que dejó Solari en Coapa, el español resultó una ganga, ya que después de haber llegado en calidad de préstamo del Castellón, fue comprado a los seis meses en un melón de los verdes y ahora su carta se estima en cuatro veces aquél valor.

Pues me cuentan que a sus 25 años de edad, el sueño del ‘8’ es regresar a Europa y enrolarse a un club de categoría. Te adelanto que ya algunos equipos de media tabla de España comenzaron a sondearlo, así que las ofertas pueden empezar a caer tarde o temprano.

En su círculo cercano, el asturiano comparte que no quiere partir del Nido sin un título, por lo que ahora está centrado en responder a la directiva que compró su carta en junio de 2021 y lo firmó por cuatro años. Bien por esa mentalidad.

ESCÁNDALO DEL ARBITRAJE

Vaya escándalo que se destapó con el arbitraje en Chile, donde descubrieron más de nueve millones de pagos en facturas falsas, es decir, la Federación de aquél país hizo desembolsos por servicios que no se realizaron, sobre todo ligados al VAR.

¿Y adivina quién sale raspado? Pues nuestro Director de Instrucción de la Comisión de Brizio, el señor Enrique Osses, quien era el titular del arbitraje andino cuando comenzaron a hacerse estos pagos.

Me contaron que la sugerencia de que Osses llegara a nuestra comisión fue de MediaPro, la empresa que da el servicio de VAR en nuestro país y en el chileno, y que también sale salpicada en el escándalo. ¿Qué casualidad, no? Ojalá que no se les ocurra hacer lo mismo por acá, ¿O de plano ya soy muy mal pensado?

REFUERZO, PERO DE DOÑA TV

Más de uno se fue con la finta cuando mi Paco Palencia apareció entre los asistentes a la conferencia de prensa virtual de Chivas, algunos especularon que si se habían equivocado de link para que ‘Gatillere’ se conectara a una reunión con Peláez, especulando si podía ser para que llegue como técnico. Sin embargo, quedó claro que es parte de sus nuevas funciones como comentarista de Fox Sports en Los Yunaited.

Preguntando, me confirmaron lo que se habla fuera del Rebaño: el trabajo de Cadena ha sorprendido a propios y extraños y se está ganando la posibilidad de dirigir al menos un torneo más, en lo que siguen buscando a un técnico de la categoría de Chivas, que sepa trabajar con juveniles y los regrese a puestos protagonistas. Así que váyanse acostumbrando.

REINA LA INCERTIDUMBRE

A punto de concluir el Clausura 2022, en Querétaro son un mar de nervios, no sólo la directiva, sino todos los que laboran en el club. Después de la violencia que se desató en La Corregidora hace casi dos meses, están luchando aún por evitar la multa de 33 millones de pesos como antepenúltimo lugar de los porcentajes si logran combinación de resultados con Toluca, hay incertidumbre por todos lados.

Miembros de la institución no saben a ciencia cierta qué sucederá con el club, si será vendido y qué pasará con ellos, o logran el presidente ‘interino’ José Antonio Núñez y el gober de Querétaro, Mauricio Kuri, finalmente que se quede en la plaza, pues así lo están buscando a pesar del veto que aún tienen que cumplir. El mandatario está dispuesto a dar todas las facilidades necesarias a los nuevos dueños y posibles inversionistas para que se quede, mejores que los que ya le había entregado a los anteriores dueños de Gallos, y eso es mucho qué decir.

DE REGRESO

Y los que amenazan con volver a la Expansión son mi cuates los Orantes, quienes ya le vendieron el Cancún FC a Jeff Luhnow, el polémico exgerente de los Astros de Houston, vetado en Grandes Ligas, e inversionistas; este verano se hará oficial el cambio de propietario.

Ahora, José Luis Orantes y compañía vienen de regreso con un equipo en Chiapas: o consiguen el ‘ascenso’ con Tuxtla Gutiérrez de la Premier, pues ya ingresaron sus papeles, o simplemente les dan el ok como invitado en la Expansión, pues hace poco acercaron un importante patrocinador a Doña Liga y se ganaron la simpatía de más de uno. Así que la jugada les salió redonda: vendieron ya a un club y ahora preparan al siguiente en la misma división.

