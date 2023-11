América amarró al Barcelona

Televisa sigue con todo, tirando la casa por la ventana y ahora te cuento que amarraron al Barcelona para tener partidos con el América.

Resulta que Michel Bauer, aquel que fuera presidente en una de las peores crisis históricas del América entre 2008 y 2011 y que hoy es director de ventas en SKY e iZZi entre otras funciones en Televisa, logró el acuerdo con el Barça para que viniera a jugar con la Femenil del América y de Tigres, a través de otra compañía publicitaria de la que es socio.

Pues el directivo de la empresa televisiva recién estuvo en España para presenciar El Clásico español en Barcelona y logró acordar con el club catalán tener más partidos amistosos, pero ahora también con el América varonil por los siguientes tres años.

El primero ya está cerrado para que sea en diciembre en Dallas, no en el estadio de mis Cowboys, porque traen juego de la NFL, sino en otro grande de la zona. La bronca es la fecha, pues está planeado para que sea una semana después de la Final de Liga Meme X, a la que por supuesto que van a llegar las Águilas, por lo que en lugar de ir a festejar de vacaciones La 14, van a tener que chutarse otro partido con los Blaugranas para meterle más billetazos al cochinito de Televisa. Ni modo, así es este cruel pambol profesional.

NO LLEGA A LOS PEREGRINOS EN LA NORIA

Donde siguen deshojando la margarita es en La Noria, y aunque alrededor siguen vendiendo humo del pesado con los refuerzos que vienen para Cruz Azul, la realidad es que aún no han decidido qué hacer con el técnico y con el director deportivo, lo que tiene que quedar antes de que negocien fichajes.

Después de la última consulta que hice, nada más se rieron de todas las preguntas que les hice por lo que ha sonado para La Máquina, desde que va el Tito Villa como directivo hasta que Volpi o Camilo serán el nuevo portero celeste. Nada de eso, todo es puro chisme.

De lo que sí me contaron mucho más seria mi oreja pitufina, es que el que está en tres y dos es mi querido Cone Pérez, pues no ha resultado lo que quería el consejo de la Coopertiva como cabeza del proyecto deportivo. Me dicen que hoy lo más probable es que ya no llegue a cargar los peregrinos. Ojalá que no, porque lo único que necesita Óscar es tiempo para dar resultados. Veamos.

LE METEN GOL A AFICIÓN RAYADA

Ya nomás como chocho cultural, los que no dan una en la organización son los Rayados, pues anoche la volvieron a regar en el partido en el Gigante de Acero: a su público le dieron una alienación que no era, vaya, que tenía a jugadores ¡que ni estaban convocados!

El hermano de mi querida Tatiana, Juan Ramón Palacios, quien es la voz oficial del Monterrey en el estadio, lanzó como cada juego un once en el que luego de decir el nombre del futbolista, la afición responde a todo pulmón con su apellido, pero oh-sorprais, ayer les metió gol con jugadores que ni a la banca fueron, como el Tecatito Corona. Esos regios no dan una fuera de la cancha.

A LEVANTAR EL RATING

Y ya de salida, pues ya vi que Televisa al fin se puso las pilas para presumir con comba y gambeta sus grandes fichajes como Faitelson y Marín, y ya avisaron que estarán al fin en la transmisión del molerísimo del Tri ante Honduras.

Pues sólo agregar que únicamente estarán en el previo y el post, nada de meterse en la transmisión, lo harán desde el estudio; estarán en los mejores partidos sabatinos. Además, van a ir dos veces a la semana levantar la polémica dormida de Línea de 4 y estarán en La Jugada para revivir el rating de un programa que llegó a dominar la barra dominical, pero que hoy está muerto. ¿Crees que funcionen como está puesta la expectativa? Yo le pongo la fichita a que sí.

