América gana joya con repre favorito

Que en el Mundial sean Gilberto Mora y 10 más. El chico de 16 años demuestra que trae con queso las quesadillas para colarse a la lista del 2026 y ser un elemento que desequilibre en la ofensiva mexicana. Qué joya está puliendo el Vasco.

Pues te cuento, mi Franky, que hay otra joya que el América le ganó a Chivas gracias a una agencia de representación que ha llevado mucho talento al Nido: se hicieron de Isaías Violante del Toluca en una negociación exprés y benéfica para todos con la intervención de Pitz Group de Alex López, el representante que más futbolistas ha colocado con las Águilas.

El Guadalajara viene pujando por el zurdo de 21 años desde hace tres ventanas de transferencias, pero los Diablos no lo querían soltar, hasta que llegó un cañonazo de dinero desde Coapa, irresistible, y que caminó muy rápido y terso gracias al agente de Isaías. Éxito con el mejor proyecto del futbol mexicano.

AZULES HACEN ESPACIO A REFUERZOS

Aunque no hay ofertas concretas, como aseguran varios, La Máquina decidió y comunicó a Giakoumakis y el Toro Fernández que son transferibles y ya no los contempló para el torneo amistoso en Veracruz, para no arriesgarlos a lesión y poder colocarlos fuera. Pero seguirán entrenando en La Noria.

Son los elegidos porque el proyecto que encabeza Iván Alonso, con la aprobación de Nicolás Larcamón, tiene contemplada renovada ofensiva para la siguiente campaña, en este orden para el ‘9’: Luka Jovic, Ángel Sepúlveda y Mateo Levy, juvenil, que tras superar su lesión, recuperará la chance de mostrarse tras los dos matones que contempla Cruz Azul. Lo del serbio avanza bien y ya con la plaza ‘libre’ es cuestión de días.

Ahora, la otra plaza será para el que ya se destapó como siguiente refuerzo, José Paradela. Así que los que aseguraron que no llegaban, pues que vayan cavando un hoyo para esconder la cabeza pronto.

PUMAS REZAN POR SU PORTERÍA

Primero, lo primero: a Cantera no ha llegado la petición del Athletic de Bilbao para regresar a Alex Padilla a la Madre Patria. Eso no quiere decir que Pumas no haya puesto al santo de cabeza para que no se lleven a su guardameta titular, porque los metería en un broncón. Y es que el portero con el que luchaba la titularidad, Pablito Lara, está en plena recuperación de ligamentos tras sufrir en la concentración de Selección de Toulon, y tardará al menos un mes más en volver. Por eso, Efraín trae a Miguel Paul, el tercer portero, muy activo en pretemporada.

Pues me cuentan desde España que aunque Padilla es la mejor opción para suplir la salida de Agirrezabala como suplente de Unai Simón, no es la única en Bilbao: otra es apostar por un canterano, Mikel Santos o Oier Gastesi, y una más es traer otro en el mercado veraniego de fichajes, en la que hay dos opciones, Raúl Fernández del Mirandés o Aitor Fernández del Osasuna. Eso sí, la más barata y a la mano es la del mexicano de la UNAM. Veamos.

DE MÉXICO AL BARCELONA

Padilla no es el único futbolista profesional que pinta para ir a jugar a España, pues en el Norte hay un talento nacional que tiene ya una oferta para irse al mejor club que existe en el planeta... femenil: el Barcelona va con todo por Jacqueline Ovalle de Tigres. La Maga tiene varias ofertas del extranjero, de Estados Unidos y de Inglaterra; sin embargo, el club catalán es el que más le interesa, peeeeero las blaugranas quieren a la seleccionada mexicana hasta el invierno. Veamos qué decide, pero por la calidad de la hidrocálida, ojalá que termine en el Barça.

