América inicia con público y Pumas hasta el 'verde'

AÚN NO HAY LUZ VERDE

Te cuento que el Estadio Azteca se prepara para el primer duelo de las Águilas como locales en este torneo y parecido a lo que pasó con Cruz Azul el pasado lunes, sólo se permitirá el 25 por ciento del aforo total. Aunado a ello, los menores de 12 años de edad no podrán pasar, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio y por ningún motivo se le dará acceso a la persona que presente más de 37.7 grados de temperatura o acuda con enfermedad respiratoria.

Ahora, en el contrato que firmaron los abonados previo al inicio de la campaña hay una cláusula donde queda especificado que si las autoridades deciden que los eventos en la capital se disputen a puerta cerrada por el aumento de casos de Covid-19, no habrá reembolsos de ningún tipo y se tienen que acatar al 100 por ciento las indicaciones oficiales.

En este sentido, si no hay un anuncio del gobierno de último momento, el acceso limitado sí será posible con el semáforo epidemiológico en naranja, que no impide este tipo de actividades. La venta de boletos ya arrancó este miércoles vía online y me cuentan que va viento en popa, eso sí, de una vez te aviso que no habrá entradas disponibles en taquillas.

LAS BARRAS ESTÁN A LA ESPERA

En lo que respecta a las barras credencializadas de las Águilas, como Disturbio y Monumental, aún aguardan la confirmación de la directiva para saber si podrán entrar al Coloso y ubicarse en su tradicional zona en este duelo contra Necaxa, atrás de la portería norte.

Lo más probable es que por ahora no puedan, pero aún no pierden la esperanza de apoyar como grupos de animación en forma después de varios meses; mañana a más tardar recibirán el permiso correspondiente o la negativa porque se considera que aún no es el momento adecuado.

MÁS INFLUENCIA DE LA 4T

Los que de plano no van a abrir hasta que se ponga en verde el semáforo de la CDMX son los Pumas, que a pesar de sufrir el impacto de seguir sin taquilla y aunque el protocolo de gobierno sí les permite dar acceso al 25 por ciento del aforo, me cuentan que no quieren tener algún problema con las autoridades, menos después de la estrategia fallida de agrupar afición en la grada de CU durante el juego de la femenil.

El tema tiene más de fondo, pues al estilo de sus ‘vecinos’ de Cruz Azul, me cuentan que el Club Universidad está siguiendo los pasos de volverse uno de los equipos alineados con la 4T, es decir, que la influencia de gobierno federal en los asuntos del equipo azul y oro será cada vez mayor. Investigo y te mantengo al tanto.

POR BILLY CAMBIAN LA CONCENTRACIÓN

Escribiendo de La Máquina te cuento que es tanta la urticaria que aún causa todo lo que esté relacionado con Billy en la actual directiva de la Cooperativa, que decidieron cambiar a La Máquina de hotel de concentración. Así es, dejaron ya el tradicional Royal sobre Periférico Sur, que me dicen estaba relacionado al anterior mandamás cementero, para mejor irse al Galería Plaza San Jerónimo, que está muy cerca de la Pista de Hielo.

Dentro de las mejorías está la modernidad del hotel, al que ahora se tendrán que adaptar los jugadores celestes, tan acostumbrados a concentrar en el otro sobre periférico. La experiencia de logística de la primera jornada ante Mazatán fue buena, así que me dicen que llegaron para quedarse.

SE LE SUBIÓ LA FAMA AL ‘TOLUCO’

Ya de salida, vaya chasco que me llevé cuando me contaron que mi Toluco de Oro, aquél aficionado que TV Azteca hizo famoso en el juego del Tri ante Guatemala en Copa Oro, que ya se le subió la fama a la cabeza y me lo mareó.

Resulta que Alfredo Gutiérrez, ingeniero de sistemas oriundo de Texas, y cuyo ‘pleito’ con la novia tuvo final feliz en las gradas y lo hizo célebre, decidió que ante tanta solicitud de entrevista de medios mexicanos ahora va a cobrar por sus palabras. Así como lo leen. Ya le puso signo de pesos. Pues lamento informar que así como subió, con esto se va a bajar del pedestal.

