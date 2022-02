América medita sanción económica para sus jugadores

A SALVAR EL PUESTO

Quien ya no está tan seguro en el banquillo es mi Santi Solari en América. Así como lo lees. Uno podría pensar que tras el año como el mejor del torneo regular tendría crédito para seguir todo el Clausura 2022, pero resulta que la racha sin resultados ni rendimiento ya encendió alarmas en Coapa y la directiva espera los partidos que vienen, no sólo ante Santos, sino la ‘jornada doble’ que incluye a media semana el pendiente con Mazatlán, para tomar una decisión. Aunque usted no lo crea, el Solarismo se puede acabar pronto en el Nido.

Además, suma a la crisis del banquillo que no hace jugar a una plantilla que al fin está confeccionada a su modo, como lo solicitó, tanto refuerzos como salidas. Encima, el enojo no es sólo de aficionados, sino que en el vestidor ya hay descontento, varios le perdieron la confianza.

SE ROMPIÓ UNA TAZA

Para muestra del descontento en el plantel, lo sucedido en el Azteca ante San Luis, pues producto de la pobre exhibición de las Águilas, Jorge Sánchez, quien se recupera de la lesión en el Tri, no aguantó más y decidió irse al medio tiempo; como tengo ojos en todos lados, pude confirmar que se marchó entre risas con amigos a bordo de su camioneta, casi al tiempo en que Cáceres era llevado al hospital.

La fractura en el plantel es evidente hasta para Solari, quien tras la derrota se llevó al grupo al centro de la cancha para tratar de evitar que se ensanche la grieta, pero como con una taza rota, al pegar las piezas no volverá a quedar igual.

LA PUERTA ESTÁ GRANDE

Y si creías que la visita del patrón al Nido no traería consecuencias por ser seguida del papelón en el Azteca ante el que era el peor equipo de la Liga Em Ex, déjame aclararte el panorama.

Parte del mensaje que Azcárraga le dijo al grupo en Coapa, también iba dirigido al cuerpo técnico.

Te cuento una frase esencial que tiró el dueño: “Para llegar al América, la puerta es grande, pero para salir es aún más grande”, refiriéndose a que no por arribar con bombo y platillos tenían un lugar garantizado. Después, en corto, se encargó de recordarlo a la directiva, haciendo referencia al puesto del entrenador, incluso lanzando la indirecta al Presi Baños. Si el jefe no se anda por las ramas.

A TOCAR LO QUE LES DUELE

Pues vienen los primeros ajustes, ya que están valorando aplicar una medida inmediata y efectiva, esa que siempre sirve con el futbolista: tocarle el bolsillo.

Me contaron que ya están evaluando la sanción económica, con el aval del patrón, por la falta de rendimiento y resultados con las famosas ‘primas’, es decir, congelar bonos mientras no levanten vuelo. Esto se sabe por radio pasillo y ha dolido al grupo; se espera una reacción positiva para evitarlo. Veamos.

DURO GOLPE DE LA CAÍDA DE SU GOLIAT

Vaya repercusión que generó el fracaso de Rayados en el Mundial de Clubes, en afición y medios regios, que pensaban que como Tigres había alcanzado la Final, al Monterrey le tocaba ahora ser campeón. Estuvo duro el golpe de la caída de su Goliat, como nunca antes lo habían experimentado, a pesar de que, como les restregó Aguirre en la cara, “ha venido cinco veces y no ha ganado nunca”. Échale limón a la herida.

Eso sí, reclamar con un mensaje de amenaza de muerte es para ponerle un alto a esos fanáticos y hasta los reporfans que les hacen segunda; vaya imagen que mandaron al mundo desde los Emiratos Árabes Unidos: mexicanos protestando al estilo de narcos en el futbol.

Lo que es un hecho es que ni con esto provocarán que la directiva de Rayados cepille al Vasco, no hay plan. Para que se marche Aguirre, es el técnico quien lo debe decidir. Y la única persona que tiene la influencia suficiente para que tome esta determinación es su esposa, quien sí está harta de los reclamos. Eso sí, advirtió el timonel: “Me siento fuerte para seguir”, así que no creo que arroje la toalla.

OLÍMPICO AL RELEVO

Te cuento que cayó otra cabeza este Clausura: Necaxa le dará las gracias a Pablo Guede en medio de otra mala racha. Me cuentan que el entrenador argentino se volvió insoportable en Aguas y no hubo quién metiera las manos para defenderlo.

Y no, esta vez no va al relevo el 'Profe' Cruz o 'Poncho' Sosa, ni siquiera 'Memo' Vázquez que recién salió del club hidrocálido en septiembre pasado, esta vez va uno distinto: al fin agarrará chamba el medallista olímpico sin medalla, 'Jimmy' Lozano, quien ya aceptó la propuesta de los Rayos. ¡Éxito!.

NO CEDERÁ

De salida, se creó mucho ruido con que Damm podría regresar a Liga Em Ex, especialmente con Chivas por no ser contemplado por el Atlanta, pero hay confusión. Primero, no es libre, pues tiene contrato hasta 2024 como el tercer mejor pagado del club con salario base de 1.3 melones gringos por año.

Y aunque se han mandado mensajes como el del 'Gonzo' Pineda, técnico del United, quien aseguró que ya no está ligado al equipo y que hasta entrena por su parte, Damm está bien aferrado a cobrar lo que le corresponde. Lo que busca el club emelesero es imponerle una reestructuración de contrato para bajarle el sueldo.

Otra salida es negociarlo fuera manteniendo su salario, incluso a préstamo, pero en México, por ejemplo, ya no puede contratarse, pues expiró la fecha para fichar a jugadores con contrato vigente. Eso sí te lo garantizo: Jürgen no dará su brazo a torcer.

